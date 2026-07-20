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"Зеленский совсем оторвался от реальности": нардеп о "холодном душе" для президента

Народный депутат Гончаренко указал на пробелы в работе Федорова и призвал не делать кумиров

20 июля 2026, 19:06
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Кречмаровская Наталия

На решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Федорова украинцы ответили протестом. И если раньше выступали только за министра обороны Федорова, то сейчас требуют увольнения главкома Сырского.

"Зеленский совсем оторвался от реальности": нардеп о "холодном душе" для президента

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что своим решением Зеленский расшатал государственную систему. К тому же подчеркнул, что по Конституции президент не имеет никакого отношения к отставке правительства.

"Но он качнул всю эту систему. В результате мы на эту минуту не имеем полноценного министра обороны, полноценного министра иностранных дел, полноценного главы СБУ. Все это Украина на этой неделе потеряла и стала, безусловно, слабее. На улицах протесты, люди требуют возвращения министра обороны Федорова, за отставку Сырского", — отметил народный депутат.

По его словам, в прошлом году общество спасло ситуацию, когда поддержало НАБУ и САП.

"И сегодня снова общество выходит и снова выливает ведро холодной воды на голову Зеленского. И это очень хорошо, потому что он совсем оторвался от реальности. Тогда они год назад его вернули немного на землю и сейчас снова немного возвращают на землю. И это очень хорошо", — отметил парламентарий.

При этом народный депутат не считает Федорова слишком продуктивным в должности министра. Конечно, по словам политика, он был лучше Резникова или Умерова, однако Федоров так и не решил вопросы, которые непосредственно входят в компетенцию министерства, как сроки службы, денежное обеспечение военнослужащих, условия службы. Вспомнил политик и о реформе армии, которую назвал бестолковой.

Гончаренко также напомнил, что Федоров — ближайший соратник Зеленского, а также на пресс-конференции, "говорил о президенте исключительно с уважением и любовью".

Народный депутат отметил, что Федоров не высказал свою позицию относительно НАБУ и САП в прошлом году, а также относительно "Династии", дела Миндича, масштабной коррупционной схемы.

"Федоров один из тех людей, которые привели Зеленского к власти. 7 лет назад он занимался всем digital направлением Зеленского. И все и все эти 7 лет он рядом с Зеленским. И он плоть от плоти этой системы Зеленского... Давайте не делать кумира почти на ровном месте", — отметил народный депутат.

По его словам, Украина это уже прошла с Зеленским, поэтому стоит "держать голову холодной".

Напомним: портал "Комментарии" писал о стоимости рубашки Зеленской.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t2eIp6aUeM8
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