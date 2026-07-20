"Зеленский совсем оторвался от реальности": нардеп о "холодном душе" для президента

На решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Федорова украинцы ответили протестом. И если раньше выступали только за министра обороны Федорова, то сейчас требуют увольнения главкома Сырского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что своим решением Зеленский расшатал государственную систему. К тому же подчеркнул, что по Конституции президент не имеет никакого отношения к отставке правительства.

"Но он качнул всю эту систему. В результате мы на эту минуту не имеем полноценного министра обороны, полноценного министра иностранных дел, полноценного главы СБУ. Все это Украина на этой неделе потеряла и стала, безусловно, слабее. На улицах протесты, люди требуют возвращения министра обороны Федорова, за отставку Сырского", — отметил народный депутат.

По его словам, в прошлом году общество спасло ситуацию, когда поддержало НАБУ и САП.

"И сегодня снова общество выходит и снова выливает ведро холодной воды на голову Зеленского. И это очень хорошо, потому что он совсем оторвался от реальности. Тогда они год назад его вернули немного на землю и сейчас снова немного возвращают на землю. И это очень хорошо", — отметил парламентарий.

При этом народный депутат не считает Федорова слишком продуктивным в должности министра. Конечно, по словам политика, он был лучше Резникова или Умерова, однако Федоров так и не решил вопросы, которые непосредственно входят в компетенцию министерства, как сроки службы, денежное обеспечение военнослужащих, условия службы. Вспомнил политик и о реформе армии, которую назвал бестолковой.

Гончаренко также напомнил, что Федоров — ближайший соратник Зеленского, а также на пресс-конференции, "говорил о президенте исключительно с уважением и любовью".

Народный депутат отметил, что Федоров не высказал свою позицию относительно НАБУ и САП в прошлом году, а также относительно "Династии", дела Миндича, масштабной коррупционной схемы.

"Федоров один из тех людей, которые привели Зеленского к власти. 7 лет назад он занимался всем digital направлением Зеленского. И все и все эти 7 лет он рядом с Зеленским. И он плоть от плоти этой системы Зеленского... Давайте не делать кумира почти на ровном месте", — отметил народный депутат.

По его словам, Украина это уже прошла с Зеленским, поэтому стоит "держать голову холодной".

Напомним: портал "Комментарии" писал о стоимости рубашки Зеленской.



