"Зеленский совсем оторвался от реальности": нардеп о "холодном душе" для президента

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Кречмаровская Наталия
На решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Федорова украинцы ответили протестом. И если раньше выступали только за министра обороны Федорова, то сейчас требуют увольнения главкома Сырского.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что своим решением Зеленский расшатал государственную систему. К тому же подчеркнул, что по Конституции президент не имеет никакого отношения к отставке правительства.
По его словам, в прошлом году общество спасло ситуацию, когда поддержало НАБУ и САП.
При этом народный депутат не считает Федорова слишком продуктивным в должности министра. Конечно, по словам политика, он был лучше Резникова или Умерова, однако Федоров так и не решил вопросы, которые непосредственно входят в компетенцию министерства, как сроки службы, денежное обеспечение военнослужащих, условия службы. Вспомнил политик и о реформе армии, которую назвал бестолковой.
Гончаренко также напомнил, что Федоров — ближайший соратник Зеленского, а также на пресс-конференции, "говорил о президенте исключительно с уважением и любовью".
Народный депутат отметил, что Федоров не высказал свою позицию относительно НАБУ и САП в прошлом году, а также относительно "Династии", дела Миндича, масштабной коррупционной схемы.
По его словам, Украина это уже прошла с Зеленским, поэтому стоит "держать голову холодной".
Напомним: портал "Комментарии" писал о стоимости рубашки Зеленской.