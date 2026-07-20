Зеленська “засвітила” нову сорочку: вартість обновки Першої леді здивувала

Сім’я президента України Володимира Зеленського привертає увагу не тільки заявами, а й стилем життя. Українців цікавить усе — від політичного чи соціального вектора до одягу. Варто тільки згадати напружену зустріч Зеленського та Трампа на початку каденції президента США, під час якої кидали обурливі фрази про костюм очільника України.

Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел

Привертає увагу і гардероб Першої леді Олени Зеленської. Блогерка Harley Quinn, хто пильно стежить за обновками гардероба політиків, депутатів та топпосадовців різних рівнів, розповіла, скільки коштує сорочка, у якій з’явилася Олена Зеленська.

“Перша леді Олена Зеленська продовжує радувати обновками та відсутністю “Гуні”. На ній — сорочка бренду A.M.G. На офіційному сайті така коштує 480 євро”, — розповіла блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що блогерка розповіла, скільки коштують сережки, які “засвітила” Перша леді.

"Олена Зеленська відкрила для нас новий бренд. Тепер вона носить не півники, а сережки-курочки від COURABIÉ. Ціна — 15 400 гривень. “Гуня” вже не в пошані”, — зазначила блогерка.

Раніше російська пропаганда поширювала черговий фейк про Першу леді Олену Зеленську. В мережі інтернет пропагандисти поширювали інформацію, нібито “Олена Зеленська втекла з України з 66 млн євро готівки, коштовностями та золотом через ризик арешту з боку НАБУ”. Таку інформацію поширюють проросійські канали з посиланням на анонімне “джерело в британському посольстві” в Києві. У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що насправді ця інформація є повністю вигаданою. Зазначили, що жодне українське чи західне авторитетне медіа не підтверджувало таких даних.