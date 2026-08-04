Зеленський знову шокував нардепів: “це якесь знущання та божевілля”

Рішення президента України Володимира Зеленського щодо призначення Рустема Умєрова на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки різко розкритикували у парламенті.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, хто такий Умєров. За його словами, за національністю Умеров — кримський татарин, в Україну приїхав, коли йому було 9 років, вчився в школі Гюлена в Криму. Політик зазначив, що турецькі спецслужби дуже слідкують за всіма випускниками шкіл Гюлена, але в Умєрова дуже хороші відносини з головою розвідки Туреччини. Далі — навчався в США. Політик зауважив, що Умєров може мати громадянство США, що не підтверджено офіційно, а от родина його живе в США.

Гончаренко наголосив, що на керівника Служби розвідки призначили людину, по якій є ризики, що на неї мають вплив розвідки Туреччини. При цьому, за його словами, Умєров не є фантастичним розвідником чи менеджером.

“Нагадаю, він був народним депутатом від партії “Голос”, потім очолював Фонд держмайна, а потім Міністерство оборони. У Міністерстві оборони повністю завалив роботу. Безкінечна корупція, скандали… А ще він є на плівках Міндіча. Ви що збожеволіли? І цю людину призначають головою Служби зовнішньої розвідки України. Це якесь божевілля. Тобто в Україні немає професійного розвідника, людину, яка брала участь в плівках Міндіча і не дружить з Міндічем?”, — зазначив політик.

Народний депутат розповів, що це призначення було вимушеним, адже після історії з кріслом міністра оборони Клименку потрібно було знайти посаду. Його призначили секретарем РНБО, а Умєрова — керівником СЗР, хоча до цього у службі 7 місяців не було легітимного керівника.

Нардеп вражений кадровою політикою, і підсумував, що "це якесь знущання".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як, на думку експерта Ступака, на призначення Умєрова відреагують в розвідці.



