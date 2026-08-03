Вимушене рішення Зеленського змінить все: це повне фіаско

Президент України Володимир Зеленський продовжує кадрові зміни — сьогодні призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки. Однак експерти зазначають, що рішення не сприятиме покращенню роботи служби.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак переконаний, що призначати на посади потрібно спеціалістів.

“А якщо призначати за принципом — кудись треба прилаштувати, тоді це буде фіаско, тоді ця історія не злітає… Він був і в Міноборони, і секретарем РНБО, тепер його на службу зовнішнього розвитку. Я впевнений, що на співробітників СЗР це повпливає демотивуючо”, — зазначив експерт.

За його словами, у службі і зараз немає активної роботи.

“Скажу, з того, що я знаю — вони взагалі там просиджують просто штани, бо завдання толком не ставляться, активні якісь заходи не проводяться, все більше перетворюється на паперову роботу. Це станом на зараз”, — зауважив він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що податкова служба буде знати куди та коли переміщаються українці за кордон. У мережі Інтернет з’явилась інформація про підписання відповідного договору між прикордонною та податковою службами.

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що в автоматичному режимі прикордонна служба якимось чином вирішила з якоїсь причини надавати дані податковій про перетин кордону громадянами. За його словами, це фактично стеження.

Політик розповів, за яких умов прикордонна служба може розкривати конфіденційну інформацію.



