Зеленский снова шокировал нардепов: "это какое-то издевательство и безумие"

Решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении Рустема Умерова на должность руководителя Службы внешней разведки резко раскритиковали в парламенте.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, кто такой Умеров. По его словам, по национальности Умеров – крымский татарин, в Украину приехал, когда ему было 9 лет, учился в школе Гюлена в Крыму. Политик отметил, что турецкие спецслужбы очень следят за всеми выпускниками школ Гюлена, но у Умерова очень хорошие отношения с главой разведки Турции. Далее – учился в США. Политик отметил, что Умеров может иметь гражданство США, которое не подтверждено официально, а вот семья его живет в США.

Гончаренко подчеркнул, что на руководителя Службы разведки назначили человека, по которому есть риски, что на него оказывают влияние разведки Турции. При этом, по его словам, Умеров не фантастический разведчик или менеджер.

"Напомню, он был народным депутатом от партии "Голос", потом возглавлял Фонд госимущества, а затем Министерство обороны. В Министерстве обороны полностью завалил работу. Бесконечная коррупция, скандалы... А еще он есть на пленках Миндича. Вы что сошли с ума? И этого человека назначают главой Службы внешней разведки. Это какое-то безумие. То есть в Украине нет профессионального разведчика, человека, который участвовал в пленках Миндича и не дружит с Миндичем?”, — отметил политик.

Народный депутат рассказал, что это назначение было вынужденным, ведь после истории с креслом министра обороны Клименко нужно было найти должность. Его назначили секретарем СНБО, а Умерова – руководителем СВР, хотя до этого в службе 7 месяцев не было легитимного руководителя.

Нардеп поражен кадровой политикой, и подытожил, что "это какое-то издевательство".

Напомним: портал "Комментарии" писал, как, по мнению эксперта Ступака, на назначение Умерова отреагируют в разведке.



