Зеленський відреагував на призначення Хмари: оголосив головне завдання для міністра оборони

Верховна Рада 19 серпня призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. Його кандидатуру підтримали 312 народних депутатів, двоє проголосували проти. Після рішення парламенту президент Володимир Зеленський окреслив ключові завдання для нового очільника Міноборони.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що головним пріоритетом Хмари має стати перебудова системи оборони.

"Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах — це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська", — наголосив Зеленський.

За його словами, система має забезпечувати українських військових усім необхідним для захисту неба, утримання фронту та проведення активних операцій. Окремо президент наголосив на необхідності посилення ударних можливостей України.

Зеленський очікує, що Міноборони розширить застосування далекобійних ударів по військових та інших цілях противника, а також разом з українськими виробниками зброї забезпечить додаткові можливості для захисту повітряного простору. Важливим напрямом президент назвав і співпрацю з міжнародними партнерами. Йдеться про посилення можливостей українських оборонних та наступальних операцій.

Окремо Зеленський відзначив взаємодію Хмари з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. За словами президента, така координація вже дає позитивний результат.

"Перед зимою ми в Україні маємо бути впевнені – і будемо впевнені – у нашій обороні, у наших позиціях максимально, наскільки це можливо", — підсумував президент.

Євгеній Хмара змінив на посаді міністра оборони Михайла Федорова. До призначення новий глава Міноборони виконував обов’язки керівника відомства. Раніше Хмара служив у спецпідрозділі "Альфа".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Зеленського відповіли на заяву Федорова щодо виборів під час війни.