Зеленский отреагировал на назначение Хмары: объявил главную задачу для министра обороны

Верховная Рада 19 августа назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. Его кандидатуру поддержали 312 народных депутатов, двое проголосовали против. После решения парламента президент Владимир Зеленский наметил ключевые задачи для нового главы Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что главным приоритетом Хмары должна стать перестройка системы обороны.

"Моя главная задача для министра обороны Украины в этих условиях — это реальная настройка системы нашей обороны, системы производства и закупок, системы поставки в войска", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, система должна обеспечивать украинских военных всем необходимым для защиты неба, содержания фронта и проведения активных операций. Отдельно президент отметил необходимость усиления ударных возможностей Украины.

Зеленский ожидает, что Минобороны расширит применение дальнобойных ударов по военным и другим целям противника, а также вместе с украинскими оружейными производителями обеспечит дополнительные возможности для защиты воздушного пространства. Важным направлением президент назвал сотрудничество с международными партнерами. Речь идет об усилении возможностей украинских оборонных и наступательных операций.

Отдельно Зеленский отметил взаимодействие Хмары с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым. По словам президента, такая координация уже приносит положительный результат.

"Перед зимой мы в Украине должны быть уверены – и будем уверены – в нашей обороне, в наших позициях максимально, насколько это возможно", — подытожил президент.

Евгений Хмара сменил в должности министра обороны Михаила Федорова. До назначения новый глава Минобороны исполнял обязанности руководителя ведомства. Ранее Хмара служил в спецподразделении "Альфа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского ответили на заявление Федорова о выборах во время войны.