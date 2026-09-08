“Зеленський та Рада втечуть з Києва”: нардеп назвав єдиний варіант

В Україні піднімали питання вивезення парламенту у більш безпечне місто, приміром, в західні області. Зазначали, що через постійні тривоги парламентарів не можуть повноцінно працювати — засідання переривають, а після відбою тривоги не всі збираються до зали. Наразі знайшли рішення — нардепи працюватимуть у підвальному приміщенні. Однак чи можливий переїзд влади з Києва у випадку катастрофічної ситуації чи особливої загрози.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський розповів про єдиний сценарій. Він нагадав, що Верховна Рада та президент не перемістилися нікуди тоді, коли російські війська йшли у наступ на Київ, і були за 15 або 20 км.

“Оскільки Київ було відрізано з кількох сторін, то народні депутати з усіх кінців країни пробиралися туди заради голосування і ніхто нікуди не втік”, — зауважив парламентар.

Він зазначив, що були й такі депутати, хто виїхав заради безпеки на у західні області, однак наголосив, що всі приїздили у Київ, щоб голосувати.

"Тому варіанта про те, що влада кудись із Києва втече, переїде, переміститися, не існує", — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народний депутат Олексій Гончаренко показав, де, ймовірно, доведеться працювати народним обранцям. Він опублікував відео, як виглядає зала засідань для голосування у підвалі.

За його словами, це дивна історія. Адже, наголосив, придумувати, де будуть працювати депутати, коли ніхто не може придумати, як буде працювати вся держава. Це, на його переконання, головне питання. Політик зауважив, а чи подумали, як будуть працювати школи, лікарні.



