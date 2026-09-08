"Зеленский и Рада убегут из Киева": нардеп назвал единственный вариант

В Украине поднимали вопросы вывоза парламента в более безопасный город, например, в западные области. Отмечали, что из-за постоянных тревог парламентариев не могут полноценно работать — заседания прерывают, а после отбоя тревоги не все собираются в зал. Пока нашли решение — нардепы будут работать в подвальном помещении. Однако возможен ли переезд власти из Киева в случае катастрофической ситуации или особой угрозы.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский рассказал о едином сценарии. Он напомнил, что Верховная Рада и президент не переместились никуда тогда, когда российские войска шли в наступление на Киев и были в 15 или 20 км.

"Поскольку Киев был отрезан с нескольких сторон, то народные депутаты со всех концов страны пробирались туда ради голосования и никто никуда не убежал", — заметил парламентарий.

Он отметил, что были и такие депутаты, кто выехал ради безопасности в западные области, однако подчеркнул, что все приезжали в Киев, чтобы голосовать.

"Поэтому варианту о том, что власть куда-то из Киева уйдет, переедет, переместиться, не существует", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Алексей Гончаренко показал, где, вероятно, придется работать народным избранникам. Он опубликовал видео, как выглядит зал заседаний для голосования в подвале.

По его словам, это удивительная история. Ведь подчеркнул, придумывать, где будут работать депутаты, когда никто не может придумать, как будет работать все государство. Это, по его убеждению, главный вопрос. Политик заметил, подумали ли, как будут работать школы, больницы.



