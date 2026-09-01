У Раді хапаються за голову: нардеп “розніс” нову ідею влади

Постійні тривоги через загрозу ворожих ударів змушують народних депутатів зупиняти пленарні засідання. Щоб забезпечити роботу Ради розглядають варіант розміщення парламентарів у підвалі будівлі.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко показав, де, ймовірно, доведеться працювати народним обранцям. Він опублікував відео, як виглядає зала засідань для голосування у підвалі.

“Ось так виглядає підвальна зала, яка розглядається, як альтернатива, де можуть збиратись депутати для голосувань. В цю залу, ясно що, не всі зможуть розміститись. Тому ще за дверима в коридорі розставили стільці”, — розповів політик.

За його словами, це дивна історія. Адже, наголосив, придумувати, де будуть працювати депутати, коли ніхто не може придумати, як буде працювати вся держава. Це, на його переконання, головне питання.

“Ви подумали, як школи, як лікарні будуть працювати?”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українців попереджають про важку зиму, радять запасатися павербанками, ліхтариками та теплим одягом.

Однак влада майже не говорить про те, що саме робиться для захисту енергетики, заявив народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, суспільство вже почуло три основні тези: зима буде важкою, електроенергії може не вистачати, а головною причиною проблем є російські атаки. Але є ще одне питання, на яке відповіді досі немає.

Нардеп закликав владу конкретно розповісти, як готують енергетичну систему до можливих атак. На його думку, постійні попередження про складну зиму без пояснення конкретних дій влади виглядають як спроба перекласти відповідальність на громадян.



