Зеленський та Кабмін втрачають підтримку: в Раді вказали на серйозну кризу

У Верховній Раді у березні спостерігалась політична криза — народні депутати не розглядали законопроєкти та навіть не приходили на засідання. Згодом парламентарі “знайшли потенціал” та ухвалили деякі проєкти законів. Зазначали, що криза минула, однак деякі народні обранці вважають, що вона зберігається.

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що це скликання Верховної Ради унікальне, тому що за всі попередні вісім скликань жодного разу не було такої домінуючої монобільшості. Зауважив, що говорить це як громадянин, а не як народний обранець. За його словами, виборці фактично зробили експеримент: давайте спробуємо пожити в умовах монокоаліції.

“Якщо чесно, це моя суб’єктивна оцінка, але думаю, що вона достатньо об’єктивна. Обирали людей-ноунеймів, які, м’яко кажучи, мали дуже слабкий досвід і взагалі не до кінця розуміли, куди вони потрапили і що там робити. Що таке державні пріоритети, що таке місія депутата, що таке відповідальність перед виборцями — значна частина була далека від цих понять”, — пояснив політик.

Нардеп зауважив, що глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія “дуже хитрує, коли йдеться про принципові, складні законопроєкти, де є нетривіальні або сумнівні норми”. За словами політика, останні місяці вони не набирають голосів. Тобто, пояснив Кучеренко, “Слуга народу” вже не демонструє здатності своєю більшістю приймати такі непопулярні і складні рішення.

Якщо ж законопроєкти прості і однозначні — ратифікації угод або, наприклад, той самий закон про ненарахування за пошкоджене житло, тоді вони набирають і 250, і 270, і навіть 308 голосів.

“Але казати, що існує стабільна більшість, яка готова підтримати будь-яку ініціативу уряду чи президента — ні, її немає. І це вже серйозна криза”, — підсумував політик.

