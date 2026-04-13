logo_ukra

BTC/USD

73392

ETH/USD

2264.28

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Пенсії, на які взагалі неможливо прожити: в Раді пропонують радикальне рішення
commentss НОВИНИ Всі новини

Пенсії, на які взагалі неможливо прожити: в Раді пропонують радикальне рішення

Народний депутат Тищенко пропонує переглянути методику нарахування пенсій в Україні

13 квітня 2026, 21:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Мінімальні пенсії в України не витримують жодної конкуренції із цінами. У Раді вже визнають, що мінімальні пенсії значно нижчі за фактичний прожитковий мінімум і прожити на них не реально. Однак проблема не тільки в нарахуваннях виплат пенсіонерам, а й в самій методиці. В Раді пропонують новий підхід, завдяки якому пенсії можна підвищити в декілька разів. 

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко повідомив, що разом з колегами-парламентарями подали законопроєкт про внесення змін до Закону України “Про прожитковий мінімум”. 

Його суть, пояснив нардеп, проста. Сьогодні, за його словами, мінімальна пенсія становить 2595 грн і прив’язана до формального прожиткового мінімуму (2595 грн), який не відповідає реальним витратам людини. 

“Водночас фактичний прожитковий мінімум, який щомісяця розраховується, становить приблизно 6 500–7 000 грн. Пропонуємо змінити підхід і прирівняти мінімальну пенсію та інші виплати для непрацездатних осіб до реального прожиткового мінімуму”, — зазначив політик. 

За словами народного депутата, цей законопроєкт дає можливість усунути недоліки системи соціальної системи. 

“Кожен розуміє, що не може людина прожити на “мінімалку”, а можливості допомогти зі сторони рідних з кожним місяцем знижуються. В когось взагалі немає родичів. На жаль, це теж реальність”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на тлі мізерних мінімальних пенсій, деякі українці отримують надвисокі виплати. Народний депутат Данило Гетманцев розповів, що поки більшість українських пенсіонерів виживає — буквально рахує гривні на ліки та їжу — з’являються цифри, від яких важко не обурюватися. Політик вказав ТОП-5 найбільших пенсій, призначених за рішеннями судів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/NikolayTishchenko/3965
Теги:

Новини

Всі новини