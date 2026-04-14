Зеленский и Кабмин теряют поддержку: в Раде указали на серьезный кризис

В Верховной Раде в марте наблюдался политический кризис – народные депутаты не рассматривали законопроекты и даже не приходили на заседание. Впоследствии парламентарии "нашли потенциал" и приняли некоторые проекты законов. Отмечали, что кризис прошел, однако некоторые народные избранники считают, что он сохраняется.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что этот созыв Верховной Рады уникален, потому что за все предыдущие восемь созывов ни разу не было такого доминирующего монобольшинства. Заметил, что это говорит как гражданин, а не как народный избранник. По его словам, избиратели фактически провели эксперимент: давайте попробуем пожить в условиях монокоалиции.

"Если честно, это моя субъективная оценка, но думаю, что она достаточно объективна. Выбирали людей-ноунеймов, которые, мягко говоря, имели очень слабый опыт и вообще не до конца понимали, куда они попали и что там делать. Что такое государственные приоритеты, что такое миссия депутата, что такое ответственность перед избирателями – значительная часть была далека от этих понятий”, – объяснил политик.

Нардеп отметил, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "очень хитрит, когда речь идет о принципиальных, сложных законопроектах, где есть нетривиальные или сомнительные нормы". По словам политика, последние месяцы они не набирают голоса. То есть, объяснил Кучеренко, "Слуга народа" уже не демонстрирует способности своим большинством принимать столь непопулярные и сложные решения.

Если же законопроекты просты и однозначны — ратификации сделок или, например, тот же закон о неначислении за поврежденное жилье, тогда они набирают и 250, и 270, и даже 308 голосов.

"Но говорить, что существует стабильное большинство, которое готово поддержать любую инициативу правительства или президента — нет, его нет. И это уже серьезный кризис", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как в Раде предлагают повысить пенсии.



