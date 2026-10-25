Зеленський робить колосальну помилку: чим обернеться "обман суспільства"

Надмірні обіцянки про перемогу можуть ускладнити для українців прийняття майбутньої мирної угоди.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Таку думку висловив народний депутат Олексій Гончаренко, критикуючи Володимира Зеленського за зміну риторики щодо завершення війни та пропаганду, яка, за його словами, продовжує формувати завищені очікування суспільства у війні.

Нардеп вважає, що зупинка бойових дій по лінії зіткнення є найбільш реалістичним сценарієм. Він нагадав, що ще два роки тому Зеленський говорив про звільнення всіх українських територій, а нині його заяви звучать інакше.

“А, ну є реальність, яка, на жаль, не така, як би нам того хотілося. Але найгірше, що можна зробити з реальністю, — це її заперечувати, тому що це просто не вийде”, — заявив депутат.

За його словами, Україна згаяла час. Гончаренко припускає, що якби раніше виходили з більш реалістичної оцінки ситуації, то могли б отримати шанс на інший розвиток подій. Водночас він зауважив, що апетити Росії також зростають.

Окремо Гончаренко розкритикував не стільки відповідь Зеленського американському телеканалу Fox News про заморозку по лінії фронту, скільки інформаційну політику влади. За словами депутата, на національному телемарафоні та інших підконтрольних владі медіа продовжують говорити про майбутню диво-зброю та швидкі зміни на фронті.

Він нагадав і про обіцянки, які раніше стали символом завищених очікувань, зокрема про каву на набережній Ялти за кілька тижнів.

“І ось тут, на мою думку, Зеленський робить взагалі колосальну помилку чи злочин, коли він, його пропаганда, яку він організував, обманює суспільство, завищуючи очікування, а потім суспільству буде важко прийняти реальну ситуацію”, — сказав Гончаренко.

На його переконання, суспільству потрібно пояснювати реальний стан справ, ризики та можливі сценарії завершення війни, а не підтримувати уявлення про неминучу швидку перемогу. Гончаренко попередив: якщо переговори зрештою приведуть до певної угоди, українцям буде складно її прийняти, якщо їх заздалегідь не готуватимуть до складних рішень.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про можливий сценарій, який готують проти Зеленського.



