Чрезмерные обещания о победе могут усложнить для украинцев принятие будущего мирного соглашения.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Такое мнение высказал народный депутат Алексей Гончаренко, критикуя Владимира Зеленского за изменение риторики по поводу завершения войны и пропаганду, которая, по его словам, продолжает формировать завышенные ожидания общества в войне.

Нардеп считает, что остановка боевых действий по линии столкновения является наиболее реалистичным сценарием. Он напомнил, что еще два года назад Зеленский говорил об освобождении всех украинских территорий, а его заявления звучат иначе.

"А, ну есть реальность, которая, к сожалению, не такая, как бы нам того хотелось. Но хуже всего, что можно сделать с реальностью, — это ее отрицать, потому что это просто не получится", — заявил депутат.

По его словам, Украина упустила время. Гончаренко предполагает, что если бы раньше исходили из более реалистической оценки ситуации, то могли бы получить шанс на другое развитие событий. В то же время, он отметил, что аппетиты России также растут.

Отдельно Гончаренко подверг критике не столько ответ Зеленского американскому телеканалу Fox News о заморозке по линии фронта, сколько информационную политику власти. По словам депутата, на национальном телемарафоне и других подконтрольных властям медиа продолжают говорить о будущем чудо-оружии и скорых переменах на фронте.

Он напомнил и об обещаниях, ранее ставших символом завышенных ожиданий, в частности о кофе на набережной Ялты через несколько недель.

"И вот здесь, по моему мнению, Зеленский совершает вообще колоссальную ошибку или преступление, когда он, его пропаганда, которую он организовал, обманывает общество, завышая ожидания, а потом обществу будет трудно принять реальную ситуацию", — сказал Гончаренко.

По его убеждению, обществу нужно объяснять реальное положение дел, риски и возможные сценарии завершения войны, а не поддерживать представление о неизбежной скорой победе. Гончаренко предупредил: если переговоры в конечном итоге приведут к определенному соглашению, украинцам будет сложно принять его, если их заранее не будут готовить к сложным решениям.

Напомним: портал "Комментарии" писал о возможном сценарии, который готовят против Зеленского.



