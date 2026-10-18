На Зеленського збирають компромат: експерт про можливий сценарій проти президента

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Сергій Кречмаровський
Днями в мережі інтернет ширилася інформація, нібито до Москви приїхав керівник ФБР, потім було спростування. Однак експерти переконані, що контакти спецслужб США та РФ тривають.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів про два можливих пояснення, однак зауважив, що вони не є виключними. За його словами, Сполучені Штати Америки підтримують з росіянами зв'язок, навіть попри повномасштабне вторгнення, навіть попри те, яке прізвище американського президента. Експерт пояснив, що навіть адміністрація Байдена підтримувала стосунки з росіянами, вважаючи, що “хай краще буде зв'язок поганим, аніж його не буде взагалі".
За його словами, по цих напрямках точно комунікація у американців та у росіян була.
Ступак нагадав про історію з “Енергоатомом”. Зазначив, коли слідчі НАБУ говорили, що гроші поїхали до Москви, то вони могли поїхати до Андрія Деркача (колишній український політик, нині сенатор у РФ, — ред.).
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку жорстку умову Зеленський висунув Росії.