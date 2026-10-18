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На Зеленського збирають компромат: експерт про можливий сценарій проти президента

Експерт Ступак пояснив, що могло бути причиною приїзду керівника ФБР до Москви

18 жовтня 2026, 12:09
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Сергій Кречмаровський

Днями в мережі інтернет ширилася інформація, нібито до Москви приїхав керівник ФБР, потім було спростування. Однак експерти переконані, що контакти спецслужб США та РФ тривають.

На Зеленського збирають компромат: експерт про можливий сценарій проти президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів про два можливих пояснення, однак зауважив, що вони не є виключними. За його словами, Сполучені Штати Америки підтримують з росіянами зв'язок, навіть попри повномасштабне вторгнення, навіть попри те, яке прізвище американського президента. Експерт пояснив, що навіть адміністрація Байдена підтримувала стосунки з росіянами, вважаючи, що “хай краще буде зв'язок поганим, аніж його не буде взагалі". 

“Вони підтримують контакти спецслужб з наступних питань — протидія розповсюдженню зброї масового знищення (ядерна, хімічна, бактеріологічна, біологічна), засоби її доставки тощо. Це все контролюється з росіянами. Вони обмінюються даними. Також протидія тероризму, протидія фінансування тероризму”, — пояснив Ступак.

За його словами, по цих напрямках точно комунікація у американців та у росіян була. 

“Друге пояснення може бути дійсно таке конспірологічне, але б я не виключав би його. Напередодні виборів, можливо, американці хотіли б отримати якісь компрометуючі дані проти Володимира Зеленського, його команди. Якісь там факти розкрадання, чого завгодно, що у росіян там є взагалі, щоб можна було цим зіграти проти”, — пояснив експерт.

Ступак нагадав про історію з “Енергоатомом”. Зазначив, коли слідчі НАБУ говорили, що гроші поїхали до Москви, то вони могли поїхати до Андрія Деркача (колишній український політик, нині сенатор у РФ, — ред.).

“Він (Деркач, — ред.) був у нас, знає про багато чого. Можливі ще якісь схеми на території України, з яких наші посадовці годуються, про які знають росіяни та можливо діляться з американцями. Можливо, я цей варіант залишаю робочий. Не претендую на точність в деталях, але робочим я б його залишив”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку жорстку умову Зеленський висунув Росії.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=sTDsFq_WiSo&t=1138s
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