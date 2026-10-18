На Зеленського збирають компромат: експерт про можливий сценарій проти президента

Днями в мережі інтернет ширилася інформація, нібито до Москви приїхав керівник ФБР, потім було спростування. Однак експерти переконані, що контакти спецслужб США та РФ тривають.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів про два можливих пояснення, однак зауважив, що вони не є виключними. За його словами, Сполучені Штати Америки підтримують з росіянами зв'язок, навіть попри повномасштабне вторгнення, навіть попри те, яке прізвище американського президента. Експерт пояснив, що навіть адміністрація Байдена підтримувала стосунки з росіянами, вважаючи, що “хай краще буде зв'язок поганим, аніж його не буде взагалі".

“Вони підтримують контакти спецслужб з наступних питань — протидія розповсюдженню зброї масового знищення (ядерна, хімічна, бактеріологічна, біологічна), засоби її доставки тощо. Це все контролюється з росіянами. Вони обмінюються даними. Також протидія тероризму, протидія фінансування тероризму”, — пояснив Ступак.

За його словами, по цих напрямках точно комунікація у американців та у росіян була.

“Друге пояснення може бути дійсно таке конспірологічне, але б я не виключав би його. Напередодні виборів, можливо, американці хотіли б отримати якісь компрометуючі дані проти Володимира Зеленського, його команди. Якісь там факти розкрадання, чого завгодно, що у росіян там є взагалі, щоб можна було цим зіграти проти”, — пояснив експерт.

Ступак нагадав про історію з “Енергоатомом”. Зазначив, коли слідчі НАБУ говорили, що гроші поїхали до Москви, то вони могли поїхати до Андрія Деркача (колишній український політик, нині сенатор у РФ, — ред.).

“Він (Деркач, — ред.) був у нас, знає про багато чого. Можливі ще якісь схеми на території України, з яких наші посадовці годуються, про які знають росіяни та можливо діляться з американцями. Можливо, я цей варіант залишаю робочий. Не претендую на точність в деталях, але робочим я б його залишив”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку жорстку умову Зеленський висунув Росії.



