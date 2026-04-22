Зеленський просто скаженіє від цього: що в Раді розповіли про президента

Кречмаровская Наталия
Днями народний депутат Олексій Гончаренко розповів про непрості відносини президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Кирила Буданова.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Парламентар зазначив, що “масла вогонь” підлила компліментарна до Буданова стаття в Bloomberg. У ній зазначається, що Буданова поважають і росіяни, у нього хороші відносини на переговорах з американцями, він знайшов спільну мову з Віткоффом. Зеленському такі статті, за словами нардепа, дуже не подобаються, адже він має бути “єдиною зіркою шоу”.
Нардеп зауважив, що Буданов дозволяє собі взагалі йти в розріз із загальною лінією Зеленського.
За словами парламентаря, питання в тому, що для себе вирішить Буданов. Він, за словами політика, йшов на посаду, щоб займатися перемовинами, однак після звільнення Єрмака головою переговорної групи не став. Та й самі переговори, якщо не зупинилися, то призупинилися, зазначив політик.
