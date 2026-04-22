Зеленський просто скаженіє від цього: що в Раді розповіли про президента
Зеленський просто скаженіє від цього: що в Раді розповіли про президента

Народний депутат Гончаренко розповів, перед яким вибором стоїть керівник Офісу президента Буданов

22 квітня 2026, 20:57
Днями народний депутат Олексій Гончаренко розповів про непрості відносини президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Кирила Буданова. 

Парламентар зазначив, що “масла вогонь” підлила компліментарна до Буданова стаття в Bloomberg. У ній зазначається, що Буданова поважають і росіяни, у нього хороші відносини на переговорах з американцями, він знайшов спільну мову з Віткоффом. Зеленському такі статті, за словами нардепа, дуже не подобаються, адже він має бути “єдиною зіркою шоу”.  

Нардеп зауважив, що Буданов дозволяє собі взагалі йти в розріз із загальною лінією Зеленського. 

“Поки Зеленський розповідає, що ми зробимо блекаут в Москві, що захистимо небо над Дубаєм, що в нас найпотужніша військова промисловість. Буданов розповідає, що є питання до виробництва ракет, що у питанні дронових технологій Україна тільки користувач, що не було збудовано жодного танку за час повномасштабної війни. Буданов говорить правду, але ця правда точно йде всупереч з тим, що говорить Зеленський. Якому президенту це сподобається? Очевидний конфлікт між ними, і, очевидно, що він тільки буде наростати”, — зазначив народний депутат. 

За словами парламентаря, питання в тому, що для себе вирішить Буданов. Він, за словами політика, йшов на посаду, щоб займатися перемовинами, однак після звільнення Єрмака головою переговорної групи не став. Та й самі переговори, якщо не зупинилися, то призупинилися, зазначив політик. 

“Тепер Буданову треба вирішувати, чи він буде залишатись на цьому титаніку імені Зеленського, чи буде пробувати зістрибнути з нього. Можливо, з цим пов'язані такі його коментарі, які йдуть абсолютно вже відкрито в розріз з тим, що говорить Зеленський. Що для себе обере Буданов — далі бути при владі, не розуміючи, коли будуть вибори, чи вже відходити і починати будувати власну політичну кар'єру”, — зауважив політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні депутати розкритикували нове рішення Зеленського. 



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=JETv1jwlh8A
