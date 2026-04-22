Зеленський просто скаженіє від цього: що в Раді розповіли про президента

Днями народний депутат Олексій Гончаренко розповів про непрості відносини президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Парламентар зазначив, що “масла вогонь” підлила компліментарна до Буданова стаття в Bloomberg. У ній зазначається, що Буданова поважають і росіяни, у нього хороші відносини на переговорах з американцями, він знайшов спільну мову з Віткоффом. Зеленському такі статті, за словами нардепа, дуже не подобаються, адже він має бути “єдиною зіркою шоу”.

Нардеп зауважив, що Буданов дозволяє собі взагалі йти в розріз із загальною лінією Зеленського.

“Поки Зеленський розповідає, що ми зробимо блекаут в Москві, що захистимо небо над Дубаєм, що в нас найпотужніша військова промисловість. Буданов розповідає, що є питання до виробництва ракет, що у питанні дронових технологій Україна тільки користувач, що не було збудовано жодного танку за час повномасштабної війни. Буданов говорить правду, але ця правда точно йде всупереч з тим, що говорить Зеленський. Якому президенту це сподобається? Очевидний конфлікт між ними, і, очевидно, що він тільки буде наростати”, — зазначив народний депутат.

За словами парламентаря, питання в тому, що для себе вирішить Буданов. Він, за словами політика, йшов на посаду, щоб займатися перемовинами, однак після звільнення Єрмака головою переговорної групи не став. Та й самі переговори, якщо не зупинилися, то призупинилися, зазначив політик.

“Тепер Буданову треба вирішувати, чи він буде залишатись на цьому титаніку імені Зеленського, чи буде пробувати зістрибнути з нього. Можливо, з цим пов'язані такі його коментарі, які йдуть абсолютно вже відкрито в розріз з тим, що говорить Зеленський. Що для себе обере Буданов — далі бути при владі, не розуміючи, коли будуть вибори, чи вже відходити і починати будувати власну політичну кар'єру”, — зауважив політик.

