Зеленский просто в бешенстве от этого: что в Раде рассказали о президенте

На днях народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о непростых отношениях президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

Парламентарий отметил, что "масла огонь" подлила комплиментарная к Буданова статья в Bloomberg. В нем отмечается, что Буданова уважают и россияне, у него хорошие отношения на переговорах с американцами, он нашел общий язык с Уиткоффом. Зеленскому такие статьи, по словам нардепа, очень не нравятся, ведь он должен быть "единственной звездой шоу".

Нардеп заметил, что Буданов позволяет себе вообще идти в разрез с общей линией Зеленского.

"Пока Зеленский рассказывает, что мы сделаем блэкаут в Москве, что защитим небо над Дубаем, что у нас самая мощная военная промышленность. Буданов рассказывает, что есть вопросы к производству ракет, что в вопросе дроновых технологий Украина только пользователь, что не было построено ни одного танка за время полномасштабной войны. Буданов говорит правду, но эта правда точно идет вразрез с тем, что говорит Зеленский. Какому президенту это понравится? Очевидный конфликт между ними, и очевидно, что он только будет нарастать”, — отметил народный депутат.

По словам парламентария, вопрос состоит в том, что для себя решит Буданов. Он, по словам политика, шел на должность, чтобы заниматься переговорами, однако после увольнения Ермака главой переговорной группы не стал. Да и сами переговоры, если не остановились, то приостановились, отметил политик.

"Теперь Буданову надо решать, будет ли он оставаться на этом титанике имени Зеленского, будет ли пробовать спрыгнуть с него. Возможно, с этим связаны такие его комментарии, которые идут совершенно уже открыто в разрез с тем, что говорит Зеленский. Что для себя выберет Буданов — дальше быть у власти, не понимая, когда будут выборы или уже отходить и начинать строить собственную политическую карьеру”, — отметил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что народные депутаты раскритиковали новое решение Зеленского.