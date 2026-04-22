Зеленский просто в бешенстве от этого: что в Раде рассказали о президенте

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
На днях народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о непростых отношениях президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.
Владимир Зеленский.
Парламентарий отметил, что "масла огонь" подлила комплиментарная к Буданова статья в Bloomberg. В нем отмечается, что Буданова уважают и россияне, у него хорошие отношения на переговорах с американцами, он нашел общий язык с Уиткоффом. Зеленскому такие статьи, по словам нардепа, очень не нравятся, ведь он должен быть "единственной звездой шоу".
Нардеп заметил, что Буданов позволяет себе вообще идти в разрез с общей линией Зеленского.
По словам парламентария, вопрос состоит в том, что для себя решит Буданов. Он, по словам политика, шел на должность, чтобы заниматься переговорами, однако после увольнения Ермака главой переговорной группы не стал. Да и сами переговоры, если не остановились, то приостановились, отметил политик.
Напомним: портал "Комментарии" писал , что народные депутаты раскритиковали новое решение Зеленского.