Зеленський поставив на спецпризначенця: чи стане Хмара рятівником Міноборони

Володимир Зеленський визначився з новим виконувачем обов'язків міністра оборони України. Президент доручив цю місію колишньому тимчасовому виконувачу обов'язків голови СБУ Євгенію Хмарі. Чому зрештою президент передумав з призначенням ексочільника МВС Ігоря Клименка на посаду міністра? Чого очікувати від Євгенія Хмари на чолі міністерства, якщо він все ж таки змінить приставку "в.о." після повноцінного голосування? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Володимир Зеленський, Євген Хмара та Ігор Клименко

В поточних моментах Хмара буде крутим, а от візією буде складніше

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Іван Ступак зазначив, що, швидше за все, Володимир Зеленський змінив свою думку, обравши новим міністром оборони, хоч поки що й з приставкою в.о. Євгенія Хмару, тому що президент розцінив Хмару, як компромісний варіант.

"Бо фігура пана Клименка викликала величезну хвилю обурення, невдоволення. Зрозуміло, що у зворотньому шляху пан президент не міг рухатися, залишити на посаді Федорова. Треба було шукати інший варіант. Ось вибір пав на пана Хмару. Він дійсно досвідчений, максимально професійний співробітник СБУ, причому діючий. Не просто оперативник СБУ, це військовослужбовець Центру спеціальних операцій СБУ. З 2023 року він його очолює і зараз він вже т.в.о. голови. Людина, яка знає, як вбивати росіян, як запускати дрони, як робити диверсійні акції, проходити через лінію розмежування на ту сторону, робити активні дії, повертатися назад. Це він все знає, розуміє, тому для нього великим стресом та шоком перебування на посаді міністра оборони не буде. Він знає, про що справа", – зазначив Іван Ступак.

Він продовжує, проте інша історія – про візіонерство. Вже екс-міністр МО Федоров – це дійсно людина-візіонер. Він впроваджував цифрові технології, покращував, спрощував. Можна припустити, що з цим у Хмари буде набагато складніше. Про інновації точно мова вже не буде йти.

"Про спілкування з СЕО-гугла Еріком Шмідтом або Алексом Карпом вже мова точно не йде. І про Ілона Маска так само. Тому дрони після призначення пана Хмари на Російську Федерацію будуть літати. Снаряди будуть літати. Це все буде. Але з візією, з великим масштабом особистості – це точно не про пана Хмару. Проте в поточних моментах він буде крутим і максимально затребуваним", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

Зеленський поставив дуже конкретну і високу планку очікувань

Політичний експерт Сергій Таран зазначив, що призначення генерал-майора Євгена Хмари виконувачем обов'язків міністра оборони є нетиповим для української кадрової практики останніх років.

"ВО Міноборони став професійний військовий і спецпризначенець, який має багаторічний досвід служби в Центрі спеціальних операцій "А" СБУ. Свого часу Хмара очолив цей підрозділ, а також виконував обов'язки голови СБУ. Військова (не політична) частина СБУ, діяльність якої він координував, стабільно входить до трійки найефективніших у Силах оборони. За допомогою безпілотників знищив російської техніки на понад пʼять з половиною мільярдів доларів. Це саме той профіль, технологічні ударні операції, на якому, за словами президента, тепер має зосередитися оборона країни", – зазначив експерт.

За його словами, є в цьому призначенні і риса, яку варто оцінити окремо. Хмара людина не з політичного середовища, а з силового, і в публічному просторі про нього відомо небагато, бо його служба проходила в закритих структурах. Для посади міністра оборони під час війни це можна прочитати як перевагу, оскільки йдеться про управлінця з реальним бойовим досвідом, а не про фігуру, вбудовану в старі схеми впливу і публічної торгівлі впливом.

"Але саме ця закритість породжує і головні ризики. Керівництво спецпідрозділом і керівництво цілим міністерством це завдання різного масштабу. І досвід управління людьми в бойовій структурі не конвертується автоматично в здатність вести оборонний бюджет, закупівлі, логістику і складну взаємодію з парламентом та міжнародними партнерами. Через ту саму закритість попередньої служби публічного треку рішень, за яким можна було б оцінювати його як управлінця, майже немає. А це ускладнює суспільний контроль над новою призначеною людиною. Перехід із силового блоку СБУ одразу в силовий блок оборони можна прочитати і як подальшу централізацію силових структур. Додає невизначеності й те, що наразі йдеться лише про виконання обов'язків, оскільки для повноцінного призначення потрібна ще підтримка Верховної Ради. А отже політичний торг навколо кандидатури ще попереду", – зазначив експерт.

За його словами, критикувати Хмару, звичайно, можна, як і будь-якого посадовця на цій посаді, але тоді варто говорити про конкретні рішення, помилки та результати роботи, а не про загальні враження чи політичні симпатії. Зеленський поставив дуже конкретну і високу планку очікувань, результативність у далекобійних операціях і контроль внутрішньої ситуації в силових структурах, тож і спитають з нового міністра будуть так само конкретно, без права на розмиту риторику.

"Проблема в тому, що замість аналізу перших кроків нового очільника міністерства ми поки бачимо здебільшого емоційну реакцію, яка формується ще до того, як людина встигла щось зробити на посаді. Це створює небезпечний прецедент, коли оцінка кадрового рішення залежить не від професійних якостей призначеного, а від того, наскільки гучно лунає критика в перші дні після оголошення. Якщо держава робить ставку на профільний військовий досвід замість політичної лояльності, це варто оцінювати за результатами, а не за швидкістю інформаційної реакції на саме призначення. Інакше кадрові рішення й надалі ухвалюватимуться під тиском моменту, а не під критерії професійності та відповідальності", – підсумував Сергій Таран.

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