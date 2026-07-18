Зеленский поставил на спецназовца: станет ли Хмара спасителем Минобороны

Владимир Зеленский определился с новым исполняющим обязанности министра обороны Украины. Президент поручил эту миссию бывшему временному исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре. Почему в конце концов президент передумал с назначением экс-главы МВД Игоря Клименко на должность министра? Чего ждать от Евгения Хмары во главе министерства, если он все же сменит приставку "и.о." после полноценного голосования? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Владимир Зеленский, Евгений Хмара і Игорь Клименко

В текущих моментах Облако будет крутым, а вот видением будет сложнее

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Иван Ступак отметил, что, скорее всего, Владимир Зеленский изменил свое мнение, избрав новым министром обороны, хотя и с приставкой и.о. Евгения Хмару, потому что президент расценил Хмару как компромиссный вариант.

"Ибо фигура господина Клименко вызвала огромную волну негодования, недовольства. Понятно, что на обратном пути господин президент не мог двигаться, оставить в должности Федорова. Надо было искать другой вариант. Вот выбор пал на господина Хмару. Он действительно опытный, максимально профессиональный сотрудник СБУ, причем действующий. Не просто оперативник СБУ, это военнослужащий Центра специальных операций СБУ. С 2023 года он его возглавляет и сейчас он уже и.о. головы. Человек, знающий, как убивать россиян, как запускать дроны, как делать диверсионные акции, проходить через линию разграничения на ту сторону, совершать активные действия, возвращаться назад. Это он все знает, понимает, поэтому для него большим стрессом и шоком пребывания в должности министра обороны не будет. Он знает, о чем речь", – отметил Иван Ступак.

Он продолжает, однако другая история – о визионерстве. Уже экс-министр МО Федоров – это действительно человек-визионер. Он внедрял цифровые технологии, улучшал, упрощал. Можно предположить, что с этим у Хмары будет гораздо сложнее. Об инновациях точно речь уже не будет.

"Об общении с СЕО-гугла Эриком Шмидтом или Алексом Карпом уж речь точно не идет. И об Илоне Маске так же. Поэтому дроны после назначения г-на Хмары на Российскую Федерацию будут летать. Снаряды будут летать. Это будет. Но с видением, с большим масштабом личности – это точно не о господине Хмаре. Однако в текущих моментах он будет крутым и максимально востребованным", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Зеленский поставил очень конкретную и высокую планку ожиданий

Политический эксперт Сергей Таран отметил, что назначение генерал-майора Евгения Хмары исполняющим обязанности министра обороны нетипично для украинской кадровой практики последних лет.

"ВО Минобороны стал профессиональный военный и спецназ, имеющий многолетний опыт службы в Центре специальных операций "А" СБУ. В свое время Хмара возглавил это подразделение, а также исполнял обязанности главы СБУ. Военная (не политическая) часть СБУ, деятельность которой он координировал, стабильно входит в тройку наиболее эффективных в Силах обороны. С помощью беспилотников уничтожил российскую технику более пяти с половиной миллиардов долларов. Это именно профиль, технологические ударные операции, на котором, по словам президента, теперь должна сосредоточиться оборона страны", – отметил эксперт.

По его словам, есть в этом назначении и черта, которую следует оценить по отдельности. Хмара — человек не из политической среды, а из силовой, и в публичном пространстве о нем известно немного, потому что его служба проходила в закрытых структурах. Для должности министра обороны во время войны это можно прочитать как преимущество, поскольку речь идет об управленце с реальным боевым опытом, а не о фигуре, встроенной в старые схемы влияния и публичной торговли влиянием.

"Но именно эта закрытость рождает и главные риски. Руководство спецподразделением и руководство целым министерством – это задача разного масштаба. И опыт управления людьми в боевой структуре не конвертируется автоматически в способность вести оборонный бюджет, закупки, логистику и сложное взаимодействие с парламентом и международными партнерами. Из-за той же закрытости предыдущей службы публичного трека решений, по которым можно было бы оценивать его как управленца, почти нет. А это усложняет общественный контроль над новым назначенным человеком. Переход из силового блока СБУ сразу в силовой блок обороны можно прочесть и как дальнейшую централизацию силовых структур. Добавляет неопределенности и то, что речь идет только об исполнении обязанностей, поскольку для полноценного назначения нужна еще поддержка Верховной Рады. А значит, политический торг вокруг кандидатуры еще впереди", – отметил эксперт.

По его словам, критиковать Хмару, конечно, можно, как и любого должностного лица на этом посту, но тогда стоит говорить о конкретных решениях, ошибках и результатах работы, а не об общих впечатлениях или политических симпатиях. Зеленский поставил очень конкретную и высокую планку ожиданий, результативность в дальнобойных операциях и контроль внутренней ситуации в силовых структурах, поэтому спросят с нового министра так же конкретно, без права на размытую риторику.

"Проблема в том, что вместо анализа первых шагов нового главы министерства мы пока видим в основном эмоциональную реакцию, которая формируется еще до того, как человек успел что-то сделать в должности. Это создает опасный прецедент, когда оценка кадрового решения зависит не от профессиональных качеств назначенного, а от того, насколько громко раздается критика в первые дни после объявления. Если государство делает ставку на профильный военный опыт вместо политической лояльности, это следует оценивать по результатам, а не по скорости информационной реакции на само назначение. Иначе кадровые решения будут и дальше приниматься под давлением момента, а не под критерии профессиональности и ответственности", – подытожил Сергей Таран.

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