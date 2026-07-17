Протести відкрили нову інтригу: чи стане Федоров українським "Зеленським 2.0"

В Україні спалахнули масові протести через відставку виконувача обов'язків міністра оборони Михайла Федорова. Враховуючи такий резонанс – чи є політичне майбутнє у Федорова? Зокрема чи може він стати на чолі якогось політичного проекту? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, забравши думки експертів.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Є кілька варіантів для Федорова

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович так прокоментував ситуацію:

"Політичне майбутнє Федорова буде залежати від того, чи залишиться він чи не залишиться в команді діючого президента. Очевидно, що Зеленський буде намагатися його усіляко втримати при собі, але чи є сенс це робити Федорову, особливо після того, що відбулося вчора, питання відкрите. Якщо ж він вийде з цієї команди і, по суті, почне якусь окрему свою кар'єру, в нього є насправді тут два шляхи. Він може піти виключно в комерційну сферу. Він вже казав, що в нього були відповідні пропозиції. А може залишитися і почати з такої спочатку громадської діяльності, яка буде теж стосуватися дронів, допомоги Збройним силам України і так далі, з прицілом на громадсько-політичний вектор".

Співрозмовник порталу "Коментарі" говорить, що потенційно це може бути проект, який матиме від 5 до 10 відсотків підтримки, тому що ми побачили, що є багато людей, молодих людей, яким Федоров імпонує. Вони на нього дивляться, умовно кажучи, як на Зеленського зразка 2019-го року.

На думку Ігоря Рейтеровича, це може мати для Федорова непогані перспективи з точки зору своєї політичної кар'єри, але ключове питання, чи є в нього взагалі ці політичні амбіції.

"Будучи на посадах, він усіляко декларував, що амбіцій немає. Чи змінилася в нього ситуація зараз, буде залежати від того, що йому запропонують надалі з точки зору приналежності, скажімо, до влади. Я не бачу зараз до нього якихось релевантних посад, відповідних його статусу. Тому, з великою ймовірністю, він може взяти певну паузу. Ну, а потім, звісно, спробувати пограти в політику. Є, правда, варіант, що Зеленський йому запропонує зосередитися виключно на політичному аспекті. Займатися, наприклад, розбудовою "Слуги народу", тільки вже в новому форматі. Але, знов-таки, це питання тоді самоповаги до себе. Чи готовий Федоров після всього того, що відбулося, після тих рішень, які прийняв Зеленський, які були явно не сильно обґрунтовані, залишатися в цій команді, ну і працювати з Зеленським надалі. А так, звісно, при бажанні він може себе спробувати потім в політиці", – зазначив експерт.

При цьому Ігор Рейтерович наголошує, що вибори будуть не скоро, але потенційно це може бути цікава конфігурація, цікава нова політична сила, яка точно буде мати певну підтримку в суспільстві. Але багато що буде залежати від того, яке рішення Федоров прийме зараз, і в якому статусі він буде далі працювати в Україні, ну і на благо України.

Умовні 10% знайшли свого лідера

Експерт Української фабрики думки Юрій Гаврилечко зазначив, що картонковий Майдан в Україні вже довів, що Федоров може претендувати на умовні 10% виборців, які свого часу голосували за "Самопоміч" та "Голос". Михайло Федоров може стати для такого електорату новим лідером.

За словами експерта, ще донедавна цей виборець був розпорошений між кількома політичними проектами і, шукав себе там. Політичні заяви Михайла Федорова дають цьому виборцю потенційного лідера навколо якого обʼєднаються політики та експерти, перш за все, з так званих антикорупційних тусовок та ті, що крутяться навколо медіа Томаша Фіали. Сюди ж спробують підтягнутися і інші. Тут, між іншим, варто звернути увагу на політичну чуйку мера Львова Андрія Садового, який відвідав мітинг підтримки Федорова.

"До останнього часу політичний рейтинг умовної партії "Дія" коливався в районі 2%. За пару тижнів ми побачимо на скільки він зріс. Соціологію зараз проводити немає сенсу, бо вона дасть дуже викривлену картину, хоча я впевнений, зараз ми можемо зіткнутися з "війною рейтингів". Думаю, на початок вересня рейтинг умовної партії Федорова підніметься до 4-7%. А далі все буде залежати від двох речей: від того, що робитиме Федоров і його команда та від того, як будуть відкриватися кримінальні провадження і яким буде їхній медійний супровід. Поки варто лише зазначити, що виборець умовної "Самопомочі" дуже складний. Це переважно люди, які хочуть, щоб всі були святішими за папу Римського і вважають себе дещо розумнішими за всіх інших. Це, між іншим, одна з причин, чому вони ніяк не можуть вийти за межі 10%. Лідери цих партій завжди ставали заручниками виборчого ядра цих самих партій", – зазначив експерт.

Підсумовуючи він наголосив, що не варто забувати найголовнішого: ніяких виборів найближчим часом не буде.

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