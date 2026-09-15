Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський 15 вересня підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Відповідний указ №932/2026 оприлюднено на сайті глави держави.

Руслан Кравченко

Раніше цього дня Верховна Рада підтримала відставку Кравченка. За відповідне рішення проголосували 317 народних депутатів. Звільнення генпрокурора відбулося на тлі загострення конфлікту навколо керівництва українських антикорупційних органів.

Що передувало звільненню Кравченка

14 вересня Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру керівнику НАБУ Сергію Кривоносу. За словами вже колишнього генпрокурора, йдеться, зокрема, про можливе підроблення документів, отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивне усиновлення.

Того ж дня Кравченко опублікував відео під назвою "Епізод 1. Батько з розрахунку". У ньому він розповів про матеріали проваджень, датованих 2008 роком, та висунув твердження щодо нібито фіктивного усиновлення дитини з метою уникнення відповідальності за підкуп виборців. Після заяви про підозру Кравченка відсторонили від виконання обов'язків генерального прокурора.

Водночас ще 7 вересня Кравченко подав у відставку. Це сталося на тлі розслідування НАБУ і САП щодо можливого систематичного отримання хабарів від шахрайських кол-центрів. Крім того, Кравченко залишив Україну та виїхав закордон у відрядження, яке ж сам собі підписав.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з’явилася нова інформацію щодо Кравченка та підозри для директора НАБУ.

Також "Коментарі" писали, хто стане новим генпрокурором України: названі три головні кандидатури.