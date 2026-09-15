Зеленский подписал указ об увольнении Кравченко от должности генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора. Соответствующий указ №932/2026 обнародован на сайте главы государства.

Руслан Кравченко

Ранее в этот день Верховная Рада поддержала отставку Кравченко. За соответствующее решение проголосовало 317 народных депутатов. Увольнение генпрокурора произошло на фоне обострения конфликта вокруг руководства украинских антикоррупционных органов.

Что предшествовало увольнению Кравченко

14 сентября Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении руководителю НАБУ Сергею Кривоносу. По словам уже бывшего генпрокурора, речь идет, в частности, о возможной подделке документов, получении неправомерной выгоды в особо крупном размере и фиктивном усыновлении.

В тот же день Кравченко опубликовал видео под названием "Эпизод 1. Отец по расчету". В нем он рассказал о материалах производств, датированных 2008 годом, и выдвинул утверждение относительно якобы фиктивного усыновления ребенка во избежание ответственности за подкуп избирателей. После заявления о подозрении Кравченко был отстранен от исполнения обязанностей генерального прокурора.

В то же время, еще 7 сентября Кравченко подал в отставку. Это произошло на фоне расследования НАБУ и САП о возможном систематическом получении взяток от мошеннических колл-центров. Кроме того, Кравченко покинул Украину и выехал заграницу в командировку, которую сам себе подписал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась новая информация о Кравченко и подозрения для директора НАБУ.

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