Хто стане новим генпрокурором України: три головні кандидатури

7 вересня на тлі розслідування НАБУ та САП щодо ймовірного "кришування" мережі кол-центрів посадовцями Офісу генпрокурора Руслан Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора України. Штучний інтелект оцінив можливі кадрові сценарії та назвав три прізвища, які, на його думку, можуть розглядатися як потенційні претенденти на посаду нового генерального прокурора.

Руслан Кравченко

Олег Кіпер: прогноз від Gemini

"Призначення нового Генерального прокурора стане компромісом між Офісом Президента та міжнародними партнерами. Найбільш ймовірним кандидатом на цю посаду є Олег Кіпер, нинішній очільник Одеської ОВА. Кіпер має колосальний досвід у системі прокуратури, зокрема очолював прокуратуру Києва. Він є зрозумілою та випробуваною фігурою для Банкової, лояльним управлінцем із високими антикризовими навичками, що дозволить швидко перехопити контроль над відомством у критичний період", — прогнозує Gemini.

Василь Малюк: прогноз Claude

"На мою думку, найімовірнішим кандидатом є голова СБУ Василь Малюк — його ім'я вже фігурує в медіа як реальний варіант. Після скандалу "Карфаген" Зеленському потрібна людина з репутацією силовика, якій він особисто довіряє, а Малюк саме такий. Перехід з СБУ до ОГП виглядає логічно: обидві структури тісно пов'язані у воєнний час. Мій прогноз — Малюк стане новим генпрокурором, а його місце в СБУ займе інша лояльна до Офісу президента фігура", — пише Claude.

Олексій Хоменко: прогноз ChatGPT

"Мій прогноз — Олексій Хоменко, нинішній заступник генерального прокурора. На тлі відставки Руслана Кравченка владі важливо забезпечити керованість Офісу генпрокурора без різкої зміни курсу. Хоменко вже добре знає роботу відомства та має досвід на керівній посаді, тому його призначення виглядало б найбільш логічним і швидким сценарієм", — вказує ШІ.

Три моделі штучного інтелекту запропонували три різні сценарії на посаду нового генерального прокурора України: Gemini назвав Олега Кіпера, Claude — Василя Малюка, а ChatGPT — Олексія Хоменка. Водночас жоден із цих прогнозів не означає, що рішення вже ухвалено. Остаточний вибір нового генерального прокурора залежатиме від політичного рішення керівництва держави та процедури призначення.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку.