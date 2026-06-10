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Зеленський на 7 місці в рейтингу довіри: кому українці довіряють найбільше

КМІС опублікував рейтинг довіри українців. Зеленський опинився на 7 місці

10 червня 2026, 12:22
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський посів сьоме місце в новому рейтингу довіри серед політиків та публічних діячів, згідно з червневим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). 

Зеленський на 7 місці в рейтингу довіри: кому українці довіряють найбільше

КМІС рейтинг довіри 2026. Фото з відкритих джерел

Згідно з результатами дослідження, 61% респондентів висловлюють довіру Зеленському, тоді як 34% — не довіряють. Баланс довіри становить +27%, що є позитивним показником, але недостатнім для лідерських позицій у рейтингу.

Хто випередив президента у рейтингу

У групі політиків та громадських діячів найвищі показники балансу довіри мають мер Харкова Ігор Терехов — +32% та віцепрем’єр Михайло Федоров — +29%. 

Серед діячів з оборонного сектору лідером став командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді — 70% довіри та лише 7% недовіри. Таким чином його баланс становить +63%. Що є найвищим серед усіх діячів, які були внесенні до опитування КМІС. Ексголовком Валерій Залужний має +52% в рейтингу довіри, а голова ГУР Кирило Буданов — +48%. Також Зеленського обігнав командувач Третього армійського корпусу Білецький Андрій — +38%.

Зеленський на 7 місці в рейтингу довіри: кому українці довіряють найбільше - фото 2

Рейтинг довіри до політиків та діячів в Україні: Результати опитування КМІС

Водночас більшість цивільних політиків демонструють негативний баланс довіри. Найнижчі показники у Юрія Бойка та Юлії Тимошенко — -72% та -75%. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що КМІС оприлюднив нове опитування. Скільки українців довіряють Зеленському.

Також "Кометнарі" писали, що президент Володимир Зеленський розкритикував таємні переговори США та РФ про Україну.



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Джерело: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1616&page=1
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