Зеленский на 7 месте в рейтинге доверия: кому украинцы доверяют больше всего

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский занял седьмое место в новом рейтинге доверия среди политиков и публичных деятелей, согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии (КМИС).
КМИС рейтинг доверия 2026. Фото из открытых источников
Согласно результатам исследования, 61% респондентов выражают доверие Зеленскому, в то время как 34% — не доверяют. Баланс доверия составляет +27%, что является положительным показателем, но недостаточным для лидерских позиций в рейтинге.
В группе политиков и общественных деятелей самые высокие показатели баланса доверия имеют мэр Харькова Игорь Терехов – +32% и вице-премьер Михаил Федоров – +29%.
Среди деятелей по оборонному сектору лидером стал командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди — 70% доверия и всего 7% недоверия. Таким образом, его баланс составляет +63%. Что является самым высоким среди всех деятелей, внесенных в опросы КМИС. Эксголовком Валерий Залужный имеет +52% в рейтинге балансе доверия, а глава ГУР Кирилл Буданов – +48%. Также Зеленского обогнал командующий Третьего армейского корпуса Белецкий Андрей – +38%.
Рейтинг доверия к политикам и деятелям в Украине: Результаты опроса КМИС
В то же время, большинство гражданских политиков демонстрируют негативный баланс доверия. Самые низкие показатели у Юрия Бойко и Юлии Тимошенко – -72% и -75%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что КМИС обнародовал новый опрос. Сколько украинцев доверяют Зеленскому
Также "Кометнари" писали, что президент Владимир Зеленский подверг критике тайные переговоры США и РФ об Украине.