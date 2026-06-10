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Зеленский на 7 месте в рейтинге доверия: кому украинцы доверяют больше всего

КМИС опубликовал рейтинг доверия украинцев. Зеленский оказался на 7 месте

10 июня 2026, 12:22
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский занял седьмое место в новом рейтинге доверия среди политиков и публичных деятелей, согласно июньскому опросу Киевского международного института социологии (КМИС).

Зеленский на 7 месте в рейтинге доверия: кому украинцы доверяют больше всего

КМИС рейтинг доверия 2026. Фото из открытых источников

Согласно результатам исследования, 61% респондентов выражают доверие Зеленскому, в то время как 34% — не доверяют. Баланс доверия составляет +27%, что является положительным показателем, но недостаточным для лидерских позиций в рейтинге.

Кто опередил президента в рейтинге

В группе политиков и общественных деятелей самые высокие показатели баланса доверия имеют мэр Харькова Игорь Терехов – +32% и вице-премьер Михаил Федоров – +29%.

Среди деятелей по оборонному сектору лидером стал командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди — 70% доверия и всего 7% недоверия. Таким образом, его баланс составляет +63%. Что является самым высоким среди всех деятелей, внесенных в опросы КМИС. Эксголовком Валерий Залужный имеет +52% в рейтинге балансе доверия, а глава ГУР Кирилл Буданов – +48%. Также Зеленского обогнал командующий Третьего армейского корпуса Белецкий Андрей – +38%.

Зеленский на 7 месте в рейтинге доверия: кому украинцы доверяют больше всего - фото 2

Рейтинг доверия к политикам и деятелям в Украине: Результаты опроса КМИС

В то же время, большинство гражданских политиков демонстрируют негативный баланс доверия. Самые низкие показатели у Юрия Бойко и Юлии Тимошенко – -72% и -75%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что КМИС обнародовал новый опрос. Сколько украинцев доверяют Зеленскому

Также "Кометнари" писали, что президент Владимир Зеленский подверг критике тайные переговоры США и РФ об Украине.



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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1616&page=1
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