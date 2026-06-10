В українців змінилася довіра до Зеленського: нові дані від КМІС

Рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського залишається відносно стабільним, хоча останні соціологічні дані демонструють незначні зміни у показниках. Про це свідчить нове всеукраїнське опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), оприлюднене у червні 2026 року.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Згідно з результатами дослідження, 61% респондентів заявили, що довіряють президенту, тоді як 34% висловили недовіру до Зеленського. Таким чином, баланс довіри-недовіри становить +27%, що трохи вище, ніж у квітні, коли показник був на рівні +22%.

Водночас соціологи наголошують, що ці коливання перебувають у межах статистичної похибки, а тому радше свідчать про стабільність громадських настроїв, ніж про реальне зростання підтримки.

Довіра до Зеленського. Опитування КМІС

У КМІС також звертають увагу на методологічні особливості опитування. Цього разу респондентам ставили запитання про довіру до 18 різних публічних діячів, серед яких був і президент. Порядок переліку змінювався для різних учасників, і дослідники зафіксували слабку, але помітну тенденцію: чим пізніше в списку згадувався Зеленський, тим трохи вищим був рівень довіри до нього. Соціологи припускають, що порівняння з іншими політиками могло впливати на сприйняття респондентів.

Структура відповідей також показує деталізацію громадських настроїв: 33% опитаних "повністю" довіряють президенту, ще 28% — "скоріше" довіряють. Натомість серед тих, хто висловив недовіру, 20% заявили про повну недовіру, а 13% — про часткову.

Таким чином, попри незначні статистичні коливання, соціологи фіксують загальну стабільність рівня довіри до президента.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав перший крок до закінчення війни в Україні.

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