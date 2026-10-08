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“Зеленський може втекти з Києва і столиця “впаде”: що відбувається насправді

У Центрі стратегічних комунікацій спростували фейк про ситуацію в Україні

8 жовтня 2026, 20:12
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Кречмаровская Наталия

Ситуація в Києві погіршується через постійні ворожі обстріли. На тлі атак з’явилися чутки про нібито виїзд із Києва посольств та Верховної Ради України. І хоча чутки спростували російські медіа намагаються знайти будь-яку можливість спробувати українське суспільство. 

“Зеленський може втекти з Києва і столиця “впаде”: що відбувається насправді

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Російські медіа цитують британського блогера Александра Меркуріса: “У Британії заявили, що Зеленський може втекти з Києва, після чого місто “впаде як картковий будинок”. Він припустив, що західні дипломати можуть залишити Київ, а слідом за ними нібито виїдуть Президент і уряд. Аналітики Центру наголошують, що це неправда.

“Насправді: це не позиція Великої Британії, а особиста думка Меркуріса. Він не представляє британську владу, а його заяви регулярно поширюють російські пропагандистські медіа. Жодних підтверджень підготовки до евакуації українського керівництва немає. Так само немає даних про масовий виїзд дипломатів із Києва”, — йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадали, що нещодавно в мережі вже поширювали схожий фейк — нібито депутатам наказали залишити Київ до 17 жовтня через російські обстріли. У “Слузі народу” цю інформацію назвали такою, що “абсолютно не відповідає дійсності”.

“Наратив про “втечу влади” Росія використовує ще з лютого 2022 року. Тоді пропагандисти заявляли, що Зеленський нібито залишив Київ. Отже, російська пропаганда знову просуває старий сценарій про “втечу керівництва” та “крах Києва”, щоб посилити тривогу на тлі російських атак”, — підсумували в Центрі. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленському готують загрозливий сценарій.




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Джерело: https://t.me/spravdi/58830
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