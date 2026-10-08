“Зеленський може втекти з Києва і столиця “впаде”: що відбувається насправді

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Кречмаровская Наталия
Ситуація в Києві погіршується через постійні ворожі обстріли. На тлі атак з’явилися чутки про нібито виїзд із Києва посольств та Верховної Ради України. І хоча чутки спростували російські медіа намагаються знайти будь-яку можливість спробувати українське суспільство.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Російські медіа цитують британського блогера Александра Меркуріса: “У Британії заявили, що Зеленський може втекти з Києва, після чого місто “впаде як картковий будинок”. Він припустив, що західні дипломати можуть залишити Київ, а слідом за ними нібито виїдуть Президент і уряд. Аналітики Центру наголошують, що це неправда.
У Центрі нагадали, що нещодавно в мережі вже поширювали схожий фейк — нібито депутатам наказали залишити Київ до 17 жовтня через російські обстріли. У “Слузі народу” цю інформацію назвали такою, що “абсолютно не відповідає дійсності”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленському готують загрозливий сценарій.