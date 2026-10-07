Настрої українців різко змінюються: який сценарій готують Зеленському

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Кречмаровская Наталия
Настрої українців стало дещо іншими щодо можливості перемоги та й самого президента України Володимира Зеленського. Частина суспільства не вірить у перемогу України у війні, ще частина вважає, що Зеленському не варто балотуватися на другий президентський термін.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход пояснила, що результати таких опитувань — тиск на Зеленського та підготовка до складних компромісів.
За словами політика, це зміна риторики проти президента. Якщо раніше між ним, та тим, що відбувалося, балансували, то зараз — ні, зазначила вона. Вона підкреслила, що буде розхитування. Політик зауважила, що питання не в тому, хто “переможе”.
Це, за її словами, “продаватимуть” у тому числі через соціологічні опитування, де люди говорять, що не вірять в перемогу. Тобто, зауважила, це теж підсвідома підготовка до того, що на нас очікує.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Трамп буде дотискати Зеленського.