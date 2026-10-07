Настрої українців різко змінюються: який сценарій готують Зеленському

Настрої українців стало дещо іншими щодо можливості перемоги та й самого президента України Володимира Зеленського. Частина суспільства не вірить у перемогу України у війні, ще частина вважає, що Зеленському не варто балотуватися на другий президентський термін.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход пояснила, що результати таких опитувань — тиск на Зеленського та підготовка до складних компромісів.

"Зверніть увагу, що всі так звані “соросята” поїхали до Великої Британії на досить тривалий термін на конференції. Це для всіх на конференції. Зеленського будуть розхитувати. ​​Такі опитування — це теж розхитування. Зміни риторики та починання нам потрібні — результати, а не слайдики", — пояснила народна депутатка.

За словами політика, це зміна риторики проти президента. Якщо раніше між ним, та тим, що відбувалося, балансували, то зараз — ні, зазначила вона. Вона підкреслила, що буде розхитування. Політик зауважила, що питання не в тому, хто “переможе”.

“Питання в тому, що нас готують до певних подій. Щодо перемоги – договір, який рано чи пізно буде, потрібно буде “продати” суспільству. І продати його потрібно буде як перемогу, тому що так, там будуть поступки, так, ми багато чого втратимо, але при цьому ми збережемо людей, ми збережемо існування держави”, — пояснила нардепка.

Це, за її словами, “продаватимуть” у тому числі через соціологічні опитування, де люди говорять, що не вірять в перемогу. Тобто, зауважила, це теж підсвідома підготовка до того, що на нас очікує.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Трамп буде дотискати Зеленського.



