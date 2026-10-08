"Зеленский может сбежать из Киева и столица "падет": что происходит на самом деле

Ситуация в Киеве ухудшается из-за постоянных вражеских обстрелов. На фоне атак появились слухи о якобы выезде из Киева посольств и Верховной Рады Украины. И хотя слухи опровергли российские медиа, пытаются найти любую возможность расшатать украинское общество.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Российские медиа цитируют британского блогера Александра Меркуриса: "В Британии заявили, что Зеленский может сбежать из Киева, после чего город "упадет как карточный дом". Он предположил, что западные дипломаты могут покинуть Киев, а вслед за ними якобы выедут Президент и правительство. Аналитики Центра отмечают".

"На самом деле: это не позиция Великобритании, а личное мнение Меркуриса. Он не представляет британские власти, а его заявления регулярно распространяют российские пропагандистские медиа. Никаких подтверждений подготовки к эвакуации украинского руководства нет. Так же нет данных о массовом выезде дипломатов из Киева", — говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что недавно в сети уже распространяли похожий фейк – якобы депутатам приказали покинуть Киев до 17 октября из-за российских обстрелов. В "Слуге народа" эту информацию назвали "абсолютно не соответствующей действительности".

"Наратив о "бегстве власти" Россия использует еще с февраля 2022 года. Тогда пропагандисты заявляли, что Зеленский якобы покинул Киев. Следовательно, российская пропаганда снова продвигает старый сценарий о "бегстве руководства" и "крахе Киева", чтобы усилить тревогу на фоне российских атак", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленскому готовят угрожающий сценарий.



