"Зеленский может сбежать из Киева и столица "падет": что происходит на самом деле

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ситуация в Киеве ухудшается из-за постоянных вражеских обстрелов. На фоне атак появились слухи о якобы выезде из Киева посольств и Верховной Рады Украины. И хотя слухи опровергли российские медиа, пытаются найти любую возможность расшатать украинское общество.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Российские медиа цитируют британского блогера Александра Меркуриса: "В Британии заявили, что Зеленский может сбежать из Киева, после чего город "упадет как карточный дом". Он предположил, что западные дипломаты могут покинуть Киев, а вслед за ними якобы выедут Президент и правительство. Аналитики Центра отмечают".
В Центре напомнили, что недавно в сети уже распространяли похожий фейк – якобы депутатам приказали покинуть Киев до 17 октября из-за российских обстрелов. В "Слуге народа" эту информацию назвали "абсолютно не соответствующей действительности".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленскому готовят угрожающий сценарий.