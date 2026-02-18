logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 Зеленський лютує: нардеп розповів, що викликало істерику в Офісі президента
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський лютує: нардеп розповів, що викликало істерику в Офісі президента

Народний депутат Гончаренко розповів, як Зеленський відреагував на інтерв’ю Залужного

18 лютого 2026, 20:41
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press розповів про факти, які можуть спричинити гучний скандал та викликати чимало запитань до президента України Володимира Зеленського. 

Зеленський лютує: нардеп розповів, що викликало істерику в Офісі президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зауважив, що колишній командувач всіма Збройними силами України зазначає, що контрнаступ зірвався через президента, говорить, що СБУ намагались увірватись в його робочий кабінет і каже, що погрожував Єрмаку, що відповідь буде жорсткою. 

“Дуже цікаві заяви, дуже цікава історія. Що вона означає? По-перше, це зараз буде істерика в Офісі президента. Можу розповісти вам свої інсайди. Інтерв'ю було записано ще до Мюнхенської конференції безпеки. І коли Залужний його дав, то Associated Press, як поважне видання, запросило коментар в СБУ і в Офісі президента. І їм коментарі не надали. Як ви розумієте, там почалася істерика”, — пояснив політик.

Народний депутат зазначив, що далі Зеленський в Мюнхені згадав Залужного і сказав, що Залужний їздив до тодішнього американського головнокомандувача Міллі перед початком вторгнення, а Міллі тільки сказав Залужному: "Рийте окопи". Однак за словами Гончаренка, це не правда. 

“Це просто вигадка. Тобто уявіть собі рівень істерики, яка там зараз Зеленського. Дуже цікаво. Декілька годин основні ці Telegram-канали інформаційні, які повністю під Офісом президента, нічого не писали, не знали, як реагувати”, — зауважив народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді вже не добирають слів, критикуючи Зеленського.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=GbqpOILlgl4
Теги:

Новини

Всі новини