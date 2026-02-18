Зеленський лютує: нардеп розповів, що викликало істерику в Офісі президента

Рубрики
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press розповів про факти, які можуть спричинити гучний скандал та викликати чимало запитань до президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зауважив, що колишній командувач всіма Збройними силами України зазначає, що контрнаступ зірвався через президента, говорить, що СБУ намагались увірватись в його робочий кабінет і каже, що погрожував Єрмаку, що відповідь буде жорсткою.
Народний депутат зазначив, що далі Зеленський в Мюнхені згадав Залужного і сказав, що Залужний їздив до тодішнього американського головнокомандувача Міллі перед початком вторгнення, а Міллі тільки сказав Залужному: "Рийте окопи". Однак за словами Гончаренка, це не правда.
