Зеленський лютує: нардеп розповів, що викликало істерику в Офісі президента

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press розповів про факти, які можуть спричинити гучний скандал та викликати чимало запитань до президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зауважив, що колишній командувач всіма Збройними силами України зазначає, що контрнаступ зірвався через президента, говорить, що СБУ намагались увірватись в його робочий кабінет і каже, що погрожував Єрмаку, що відповідь буде жорсткою.

“Дуже цікаві заяви, дуже цікава історія. Що вона означає? По-перше, це зараз буде істерика в Офісі президента. Можу розповісти вам свої інсайди. Інтерв'ю було записано ще до Мюнхенської конференції безпеки. І коли Залужний його дав, то Associated Press, як поважне видання, запросило коментар в СБУ і в Офісі президента. І їм коментарі не надали. Як ви розумієте, там почалася істерика”, — пояснив політик.

Народний депутат зазначив, що далі Зеленський в Мюнхені згадав Залужного і сказав, що Залужний їздив до тодішнього американського головнокомандувача Міллі перед початком вторгнення, а Міллі тільки сказав Залужному: "Рийте окопи". Однак за словами Гончаренка, це не правда.

“Це просто вигадка. Тобто уявіть собі рівень істерики, яка там зараз Зеленського. Дуже цікаво. Декілька годин основні ці Telegram-канали інформаційні, які повністю під Офісом президента, нічого не писали, не знали, як реагувати”, — зауважив народний депутат.

