Зеленский свирепствует: нардеп рассказал, что вызвало истерику в Офисе президента

Кречмаровская Наталия
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press рассказал о фактах, которые могут повлечь за собой громкий скандал и вызвать немало вопросов к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что бывший командующий всеми Вооруженными силами Украины отмечает, что контрнаступление сорвалось из-за президента, говорит, что СБУ пытались ворваться в его рабочий кабинет и говорит, что угрожал Ермаку, что ответ будет жестким.
Народный депутат отметил, что дальше Зеленский в Мюнхене вспомнил Залужного и сказал, что Залужный ездил к тогдашнему американскому главнокомандующему Милли перед началом вторжения, а Милли только сказал Залужному: "Ройте окопы". Однако, по словам Гончаренко, это не правда.
