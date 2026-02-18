Зеленский свирепствует: нардеп рассказал, что вызвало истерику в Офисе президента

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press рассказал о фактах, которые могут повлечь за собой громкий скандал и вызвать немало вопросов к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что бывший командующий всеми Вооруженными силами Украины отмечает, что контрнаступление сорвалось из-за президента, говорит, что СБУ пытались ворваться в его рабочий кабинет и говорит, что угрожал Ермаку, что ответ будет жестким.

"Очень интересные заявления, очень интересная история. Что она означает? Во-первых, это сейчас будет истерика в Офисе президента. Могу рассказать вам свои инсайды. Интервью было записано еще до Мюнхенской конференции безопасности. И когда Залужный его дал, то Associated Press, как солидное издание, пригласило комментарий в СБУ и в Офисе президента. И им комментарии не предоставили. Как вы понимаете, там началась истерика”, – объяснил политик.

Народный депутат отметил, что дальше Зеленский в Мюнхене вспомнил Залужного и сказал, что Залужный ездил к тогдашнему американскому главнокомандующему Милли перед началом вторжения, а Милли только сказал Залужному: "Ройте окопы". Однако, по словам Гончаренко, это не правда.

"Это просто вымысел. То есть представьте себе уровень истерики, которая там сейчас Зеленского. Очень интересно. Несколько часов основные эти Telegram-каналы информационные, полностью под Офисом президента, ничего не писали, не знали, как реагировать", — отметил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде уже не подбирают слова, критикуя Зеленского.



