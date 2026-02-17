logo_ukra

Головна Новини Політика України 2026 "Цю х**ню треба закінчувати, терміново": у Раді вже не добирають слів, критикуючи Зеленського
НОВИНИ

“Цю х**ню треба закінчувати, терміново”: у Раді вже не добирають слів, критикуючи Зеленського

Народний депутат Гончаренко про бусифікацію в Україні: у цьому всьому винен Зеленский

17 лютого 2026, 22:55
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді постійно критикують силову мобілізацію, на яку нерідко перетворюються заходи з оповіщення. В Раді називають бусифікацію засобом масового знищення України та українського народу.

“Цю х**ню треба закінчувати, терміново”: у Раді вже не добирають слів, критикуючи Зеленського

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував сутичку працівника ТЦК з футболістом. 

“Сьогодні сталось ось це. Футболіст "Колоса" Данило Колеснік вдарив ТЦКашника, який намагався мобілізувати чоловіка у якого три дитини”, — зазначив нардеп і додав, що сам проти насильства. 

Однак, за його словами, люди мають право на справедливість, законність і самозахист. 

“Коли по вулицях їздять бусікі з чоловіками в масках — відповідь буде така. Іншої просто відповіді не може бути. В цьому всьому винен Зеленський. Він створив, підтримує і продовжує кришувати цю систему”, — зазначив нардеп. 

Політик пояснив, що потрібні наступні рішення: 

1. ТЦК — розформовано. 

2. Замість ТЦК — рекрутингові центри. 

3. ЧІТКІ ТЕРМІНИ СЛУЖБИ. 

4. Військова форма — лише для військових. Всі хто займаються рекрутингом — інша форма. 

“Цю х**ню треба закінчувати. ТЕРМІНОВО!”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді наростає невдоволення рішеннями влади. Не забувають народні депутати і про корупційний скандал в енергетичній сфері. 

Народна депутатка Софія Федина зазначила, що у “Зеленського і Ко щось дуже почало підгорати від того, що наголосила на потребі відновлення суб'єктності парламенту, і закликала громадян України вимагати від своїх депутатів робити те, що ПОТРІБНО для ДЕРЖАВИ, а не для зеленого кодла”.




Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/52874
