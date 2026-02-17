“Цю х**ню треба закінчувати, терміново”: у Раді вже не добирають слів, критикуючи Зеленського

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді постійно критикують силову мобілізацію, на яку нерідко перетворюються заходи з оповіщення. В Раді називають бусифікацію засобом масового знищення України та українського народу.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував сутичку працівника ТЦК з футболістом.
Однак, за його словами, люди мають право на справедливість, законність і самозахист.
Політик пояснив, що потрібні наступні рішення:
1. ТЦК — розформовано.
2. Замість ТЦК — рекрутингові центри.
3. ЧІТКІ ТЕРМІНИ СЛУЖБИ.
4. Військова форма — лише для військових. Всі хто займаються рекрутингом — інша форма.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді наростає невдоволення рішеннями влади. Не забувають народні депутати і про корупційний скандал в енергетичній сфері.
Народна депутатка Софія Федина зазначила, що у “Зеленського і Ко щось дуже почало підгорати від того, що наголосила на потребі відновлення суб'єктності парламенту, і закликала громадян України вимагати від своїх депутатів робити те, що ПОТРІБНО для ДЕРЖАВИ, а не для зеленого кодла”.