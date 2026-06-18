“Зеленський хоче підписувати вольну”: реформу Федорова рознесли вщент

В Україні напрацьовують реформу армії — уже оголосили нові виплати військовим, пообіцяли часткову демобілізацію та заговорили про зміни в системі мобілізації. В Раді прискіпливо оцінили зміни, які вже запропонували.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що в реформі, яку презентував міністр Міноборони Михайло Федоров, деякі речі є абсолютно правильні, але деякі абсолютно є незрозумілими. І, за його словами, питань стало ще більше. Перше питання, зазначив політик, — це зарплати військовим.

“По-перше, 30000 грн — це мало. У 2022-му і на початку 2023-го року мінімум військових було 40 там 41-42000 грн, бо посадовий оклад плюс 30-ка, це було 41, 42, 43 тис. грн і так далі. Ви пам'ятаєте, які ціни були у 22-му році? Подивіться, які ціни сьогодні. Тобто по сьогоднішніх цінах, ну, це мінімум 60 має бути, а тепер військовим дають 30. Це мало. І тому треба насправді хоча б 40 давати. Ну точно, що на 30. Це реально мало”, — зазначив народний депутат.

За його словами, також несправедливо те, що це дається не посадовим окладом, а надбавкою. А значить не враховується при розрахунку пенсій, соціальних виплат, пояснив парламентар.

Також є питання до термінів служби.

“Відстрочка і терміни служби — тут начебто є подвижки. Федоров говорить, що з кінця осені почнуть звільняти окремих військових, значить, які служили з 22-го або до того. Але дивіться — "Генштаб буде давати пропозиції і указ президента". По-перше, ви бачите, вольну тільки Зеленський хоче підписувати, та бог з ним. Але Генштаб, ви уявляєте собі, яка це бюрократична буде процедура і тяганина, як будуть визначати цих людей. Каже, буде якийсь калькулятор, по якому військові зможуть порахувати дні, як це люди порахують”, — зазначив політик.

Як це працюватиме та кого звільнятимуть — не зрозуміло, підсумував Гончаренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли, скільки грошей насправді приносить бусифікація.



