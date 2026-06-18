"Зеленский хочет подписывать вольную": реформу Федорова разнесли вдребезги

В Украине нарабатывают реформу армии – уже объявили новые выплаты военным, пообещали частичную демобилизацию и заговорили об изменениях в системе мобилизации. В Раде тщательно оценили уже предложенные изменения.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что в реформе, которую презентовал министр Минобороны Михаил Федоров, некоторые вещи абсолютно правильные, но некоторые абсолютно непонятны. И, по его словам, вопросов стало еще больше. Первый вопрос, отметил политик, – это зарплаты военным.

"Во-первых, 30000 грн — это мало. В 2022-м и в начале 2023-го года минимум военных было 40 там 41-42000 грн, потому что должностной оклад плюс 30-ка, это было 41, 42, 43 тыс. грн и так далее. Вы помните, какие цены были? Посмотрите, какие цены сегодня. То есть по сегодняшним ценам, ну это минимум 60 должно быть, а теперь военным дают 30. Это мало. Для этого нужно на самом деле хотя бы 40 давать. Ну, точно, что на 30. Это реально мало”, — отметил народный депутат.

По его словам, также несправедливо, что это дается не должностным окладом, а надбавкой. А значит, не учитывается при расчете пенсий, социальных выплат, пояснил парламентарий.

Также есть вопросы к срокам службы.

"Отсрочка и сроки службы — тут вроде бы есть подвижки. Федоров говорит, что с конца осени начнут освобождать отдельных военных, значит, которые служили с 22-го или до того. Но смотрите — "Генштаб будет давать предложения и указ президента". Во-первых, вы видите, свободную только Зеленский хочет подписывать, но бог с ним. Но Генштаб, вы представляете себе, какая это бюрократическая будет процедура и волокита, как будут определять этих людей. Говорит, будет какой-то калькулятор, по которому военные смогут сосчитать дни, как это люди посчитают”, — отметил политик.

Как это будет работать и кого будут увольнять — не понятно, подытожил Гончаренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали, сколько денег на самом деле приносит бусификация.



