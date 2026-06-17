В Раді приголомшили: вказали скільки коштів насправді приносить бусифікація

Минулого пленарного тижня народны депутати ухвалили рішення про підвищення заробітної плати поліцейським. Однак в Раді не всі підтримують це рішення.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що не потрібно платити збільшену зарплату тим поліцейським, які тікали в Голосіївському районі, коли стрілець розстрілював людей.

“Коли людина, прибиральник, захищала своїм тілом дитину, а поліцейські втекли. Я вважаю, що це ненормально”, — пояснив він.

На думку народного депутата, можна обійтись без підняття зарплати поліцейським, які сьогодні працюють разом з військовими ТЦК.

“Тому що це процес бусифікації, який приносить тіньового бюджету близько 3 мільярдів євро на рік. 3 мільярди євро на рік – це десь 160 мільярдів гривень. Повірте мені, вони ще вам можуть допомогти. Тому я не хочу їм платити збільшену зарплату”, — зауважив політик.

За його словами, варто провести перевірку та подивимося, хто взагалі має право бути в поліції, а кого треба звідти поприбирати. І вже потім піднімати зарплату.

“Тому що коли зараз піднімають зарплату людям, які не виконують своїх функцій, я не розумію чому”, — підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що заступник міністра оборони Мстислав Банік, як розповів нардеп Бужанський, продовжує приголомшувати яскравими ідеями. Банік вважає, що функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкнутого циклу обліку та мобілізації.

Народний депутат переконаний, що сенс саме в тому, щоб одна організація акумулювала максимум інформації і залучала до війська потрібних людей.



