В Раді приголомшили: вказали скільки коштів насправді приносить бусифікація

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Кречмаровская Наталия
Минулого пленарного тижня народны депутати ухвалили рішення про підвищення заробітної плати поліцейським. Однак в Раді не всі підтримують це рішення.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що не потрібно платити збільшену зарплату тим поліцейським, які тікали в Голосіївському районі, коли стрілець розстрілював людей.
На думку народного депутата, можна обійтись без підняття зарплати поліцейським, які сьогодні працюють разом з військовими ТЦК.
За його словами, варто провести перевірку та подивимося, хто взагалі має право бути в поліції, а кого треба звідти поприбирати. І вже потім піднімати зарплату.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що заступник міністра оборони Мстислав Банік, як розповів нардеп Бужанський, продовжує приголомшувати яскравими ідеями. Банік вважає, що функції ТЦК мають бути розподілені між іншими установами, без замкнутого циклу обліку та мобілізації.
Народний депутат переконаний, що сенс саме в тому, щоб одна організація акумулювала максимум інформації і залучала до війська потрібних людей.