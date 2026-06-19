“Зеленський добровільно не піде на цей крок": що вимагають українці

Днями в мережі Інтернет з’явилися результати соцопитування, які свідчать, що українці хочуть змінить владу після закінчення війни — і президента, і Верховну Раду, і Кабмін. Найбільший запит на зміну саме складу парламенту.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход переконана, що владу дійсно потрібно змінювати, однак чимало парламентарів впевнені, що повернуться в Раду.

“Влада не усвідомлює, що повністю втратила кредит довіри, який було видано їй суспільством на початку війни. І я більше скажу, я спілкуюся зі своїми колегами, маю таке відчуття, що вони думають, що вони вічні. Більше того, більшість із них впевнена, що вони переоберуться. І я говорю серйозно”, — зазначила політик.

За словами Скороход, парламент і владу в цілому потрібно змінювати, адже коли людина довго залишається на одному місці, то вона деградує.

“Нам потрібні вибори, нам потрібне перезавантаження Верховної Ради — загалом усіх ключових органів влади, це факт. Для того, щоб розвиватися, потрібно постійно перебувати в русі. А коли ти сидиш на своєму місці і нічого не відбувається, то це призводить до реальної деградації”, — зазначила народна депутатка.

За її словами, наразі не спостерігаються передумови для зміни Кабміну. Також на сьогодні немає передумов для виборів, хоча на початку року слабкі, але були.

“Зеленський, я дуже сумніваюся, що добровільно віддасть владу і ось так скаже: "Все, я втомився, я йду". Не повірю. А ще й в країні величезна боротьба. Ви самі знаєте, і Буданов себе бачить президентом, і Залужний бачить себе президентом, і хто себе тільки президентом не бачить. Ось головне, щоби вони хоч щось бачили інше. Але, на жаль, і із цим проблеми”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді нагадали Зеленському про його гучну обіцянку.



