"Зеленский добровольно не пойдет на этот шаг": что требуют украинцы

На днях в сети Интернет появились результаты соцопроса, свидетельствующие, что украинцы хотят сменить власть после окончания войны – и президента, и Верховную Раду, и Кабмин. Наибольший запрос на изменение состава парламента.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход убеждена, что власть действительно нужно менять, однако многие парламентарии уверены, что вернутся в Раду.

"Власть не осознает, что полностью потеряла кредит доверия, который был выдан ей обществом в начале войны. И я больше скажу, я общаюсь со своими коллегами, имею такое ощущение, что они думают, что они вечны. Более того, большинство из них уверены, что они переизберутся. И я говорю серьезно", — отметила политик.

По словам Скороход, парламент и власть в целом нужно менять, ведь когда человек долго остается на одном месте, он деградирует.

"Нам нужны выборы, нам нужна перезагрузка Верховной Рады — вообще всех ключевых органов власти, это факт. Для того чтобы развиваться, нужно постоянно находиться в движении. А когда ты сидишь на своем месте и ничего не происходит, то это приводит к реальной деградации", — отметила народная депутат.

По ее словам, пока не наблюдаются предпосылки для смены Кабмина. Также на сегодняшний день нет предпосылок для выборов, хотя в начале года слабые, но были.

"Зеленский, я очень сомневаюсь, что добровольно отдаст власть и вот так скажет: "Все, я устал, я ухожу". Не поверю. А еще и в стране огромная борьба. Вы сами знаете, и Буданов себя видит президентом, и Залужный видит себя президентом, и кто себя только президентом не видит. Вот главное, чтобы они хоть что-то видели другое. Но, к сожалению, и с этим проблемы", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде напомнили Зеленскому о его громком обещании.



