“Українці цього вже не витримають”: Зеленському нагадали про його гучну обіцянку на початку війни

В Україні вже підвищують тарифи — водоканали повідомили про нову вартість холодної води. В Раді повідомляють, що починають всіх готувати до розмов про підвищення тарифів.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що влада прикриватиметься вимогами МВФ та підніме тарифи замість ліквідації корупційних схем. За його словами, у МВФ зазначають, що нинішня система тарифів послаблює фінансовий стан державних енергокомпаній.

“А можливо, це не тарифи, а корупція і схеми Міндіча виснажили ці компанії? Може спочатку варто навести лад у самій системі, прибрати корупцію й повернути мільярди, які роками вимивалися з системи? Бо найпростіше рішення для влади — знову перекласти все на плечі людей”, — зауважив народний депутат.

Політик нагадав, що українці уже сьогодні отримують платіжки за опалення, якого фактично не було. І замість чітких рішень від уряду — чергове “будемо розбиратися”, акцентував він.

Народний депутат розповів, що влада не підтримала пропозиції звільнити людей від оплати комунальних послуг за період, коли вони їх не отримували, адже держава не змогла це забезпечити і належно захистити критичну інфраструктуру.

“І тепер на цьому фоні нас починають готувати до розмов про підвищення тарифів. Хочу нагадати, як президент обіцяв українцям, що до завершення війни тарифи не підвищуватимуть. Як і податки. Але реальність виявилася іншою. У результаті – борги зросли, а надходження в бюджет зменшилися!”, — наголосив парламентар.

Він пояснив, що якщо сім’я зараз ледве знаходить гроші, щоб заплатити, приміром, 5 тис. грн, то це не означає, що завтра вона легко знайде 10.

“Це означає, що багато людей просто перестануть платити взагалі — не тому, що не хочуть, а тому, що не зможуть! Перш ніж говорити про нові тарифи, влада має відповісти за старі платіжки. За тепло, якого не було. За незахищену інфраструктуру. За невиконані обіцянки”, — переконаний політик.

За його словами, ключова проблема полягає у невмінні влади вести перемовини з МВФ та відстоювати інтереси українців.

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