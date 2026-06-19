“Українці цього вже не витримають”: Зеленському нагадали про його гучну обіцянку на початку війни

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Кречмаровская Наталия
В Україні вже підвищують тарифи — водоканали повідомили про нову вартість холодної води. В Раді повідомляють, що починають всіх готувати до розмов про підвищення тарифів.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що влада прикриватиметься вимогами МВФ та підніме тарифи замість ліквідації корупційних схем. За його словами, у МВФ зазначають, що нинішня система тарифів послаблює фінансовий стан державних енергокомпаній.
Політик нагадав, що українці уже сьогодні отримують платіжки за опалення, якого фактично не було. І замість чітких рішень від уряду — чергове “будемо розбиратися”, акцентував він.
Народний депутат розповів, що влада не підтримала пропозиції звільнити людей від оплати комунальних послуг за період, коли вони їх не отримували, адже держава не змогла це забезпечити і належно захистити критичну інфраструктуру.
Він пояснив, що якщо сім’я зараз ледве знаходить гроші, щоб заплатити, приміром, 5 тис. грн, то це не означає, що завтра вона легко знайде 10.
За його словами, ключова проблема полягає у невмінні влади вести перемовини з МВФ та відстоювати інтереси українців.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що насправді означають пропозиції Зеленського щодо зустрічі з Путіним.