Зеленський цього вже не стерпів: чому насправді президент не повернув Федорова в Міноборони

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Кречмаровская Наталия
Михайла Федорова не було подано кандидатом на посаду міністра оборони України через комплекс політичних, міжособистісних та внутрішньовідомчих чинників.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Про це повідомив політтехнолог Олег Постернак. За словами експерта, першою та ключовою причиною стало зростання електорального потенціалу Федорова, що створювало безпосередню конкуренцію для Президента України Володимира Зеленського. Маючи позитивний бекграунд і популярність у ЗМІ, колишній урядовець міг претендувати на прихильність того самого виборчого ядра.
Другим фактором став напружений характер взаємин із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, адже посадовці не могли комунікувати без посередництва глави держави. Тут, за словами експерта, є один момент — місяців два тому Федоров в інтерв’ю відповів на запитання журналістів, що конфлікту із Сирським немає.
Третьою підставою Постернак назвав інформацію про можливе надання пріоритету компанії Skyfall, пов'язаній із соратниками ексочільника МОУ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді попередили про криваві наслідки рішень.