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Зеленський цього вже не стерпів: чому насправді президент не повернув Федорова в Міноборони

Політтехнолог Олег Постернак розкрив причини, чому Федоров втратив посаду очільника Міністерства оборони України

21 липня 2026, 16:37
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Кречмаровская Наталия

Михайла Федорова не було подано кандидатом на посаду міністра оборони України через комплекс політичних, міжособистісних та внутрішньовідомчих чинників.

Зеленський цього вже не стерпів: чому насправді президент не повернув Федорова в Міноборони

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомив політтехнолог Олег Постернак. За словами експерта, першою та ключовою причиною стало зростання електорального потенціалу Федорова, що створювало безпосередню конкуренцію для Президента України Володимира Зеленського. Маючи позитивний бекграунд і популярність у ЗМІ, колишній урядовець міг претендувати на прихильність того самого виборчого ядра. 

“Федоров — це людина команди Зеленського. Його розщеплення з командою президента означає для Федорова потенційний старт для свого політичного майбутнього, ґрунтуючись на прихильниках Зеленського”, — пояснив експерт.

Другим фактором став напружений характер взаємин із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, адже посадовці не могли комунікувати без посередництва глави держави. Тут, за словами експерта, є один момент — місяців два тому Федоров в інтерв’ю відповів на запитання журналістів, що конфлікту із Сирським немає.

“Ненормально, що міністр оборони та головнокомандувач навіть не спілкуються між собою без посередника у цьому випадку президента”, — зауважив експерт.

Третьою підставою Постернак назвав інформацію про можливе надання пріоритету компанії Skyfall, пов'язаній із соратниками ексочільника МОУ.

Політтехнолог підкреслив: “Ось ці три причини, чому Федорова треба було виключити з найбюджетнішого, найжирнішого відомства з колосальним обсягом витрат і коштів — Міністерства оборони”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді попередили про криваві наслідки рішень.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=TH4scfkzE-8
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