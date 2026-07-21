Головне питання до Зеленського: в Раді попередили про криваві наслідки

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Кречмаровская Наталия
В Україні не вщухають протести — декілька днів поспіль громадяни виходять на вулиці міст, щоб заявити про підтримку Михайла Федорова. Також українці вимагають відправити у відставку головкома ЗСУ Олександра Сирського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олег Дунда переконаний, що питання не стільки у Федорові та Сирському, скільки у тиску на президента України Володимира Зеленського.
За його словами, дуже часто пояснити ці рішення на загал публічно неможливо, адже це є питанням державної таємниці. І тут, підкреслив політик, президент вимушений брати на себе відповідальність. Народний депутат зазначив, що президент повинен робити так, щоб не опинитися під тиском — щоб ним не могли маніпулювати.
Народний депутат резюмував, що саме це питання зараз головне, а не те, хто буде головнокомандувачем.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про “холодний душ” для Зеленського.