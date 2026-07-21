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Головне питання до Зеленського: в Раді попередили про криваві наслідки

Народний депутат Дунда розповів, про головне питання, яке приховане за протестами в Україні

21 липня 2026, 00:09
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Кречмаровская Наталия

В Україні не вщухають протести — декілька днів поспіль громадяни виходять на вулиці міст, щоб заявити про підтримку Михайла Федорова. Також українці вимагають відправити у відставку головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Головне питання до Зеленського: в Раді попередили про криваві наслідки

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олег Дунда переконаний, що питання не стільки у Федорові та Сирському, скільки у тиску на президента України Володимира Зеленського.

“Ці всі протести, зміни уряду, зміни генштабу, зміна головнокомандуючого, це взагалі не про Сирського і не про Федорова. Це в першу чергу про президента, бо в стані війни президент змушений приймати рішення під тиском. Рішення дуже часто неочевидні, дуже часто з великим ризиком, дуже часто з наслідками, в тому числі кривавими наслідками”, — зазначив народний депутат. 

За його словами, дуже часто пояснити ці рішення на загал публічно неможливо, адже це є питанням державної таємниці. І тут, підкреслив політик, президент вимушений брати на себе відповідальність. Народний депутат зазначив, що президент повинен робити так, щоб не опинитися під тиском — щоб ним не могли маніпулювати. 

“І від того, як президент Зеленський впорається з тим, що зараз відбувається із Сирським, Федоровим…, дуже багато буде залежати для нашої держави. Чи впорається він приймати рішення під тиском. Чи зможе він знайти таке рішення, щоб ним не можна було маніпулювати і жодна зі сторін не могла тиснути на нього під впливом суспільства або під впливом сприйняття того чи іншого рішення тим чи іншим прошарком суспільства”, — пояснив політик.

Народний депутат резюмував, що саме це питання зараз головне, а не те, хто буде головнокомандувачем. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді заявили про “холодний душ” для Зеленського. 




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Джерело: https://www.facebook.com/reel/1667849344504528
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