Зеленский этого уже не стерпел: почему на самом деле президент не вернул Федорова в Минобороны

Михаил Федоров не был представлен кандидатом на должность министра обороны Украины из-за комплекса политических, межличностных и внутриведомственных факторов.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Об этом сообщил политтехнолог Олег Постернак. По словам эксперта, первой и ключевой причиной явился рост электорального потенциала Федорова, что создавало непосредственную конкуренцию для Президента Украины Владимира Зеленского. Имея положительный бэкграунд и популярность в СМИ, бывший чиновник мог претендовать на приверженность тому же избирательному ядру.

"Федоров — это человек команды Зеленского. Его расщепление с командой президента означает для Федорова потенциальный старт для своего будущего политического, основываясь на сторонниках Зеленского", — пояснил эксперт.

Вторым фактором стал напряженный характер взаимоотношений с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, поскольку должностные лица не могли коммуницировать без посредничества главы государства. Здесь, по словам эксперта, есть один момент – месяца два назад Федоров в интервью ответил на вопрос журналистов, что конфликта с Сырским нет.

"Ненормально, что министр обороны и главнокомандующий даже не общаются между собой без посредника в этом случае президента", — отметил эксперт.

Третьим основанием Постернак назвал информацию о возможном предоставлении приоритета компании Skyfall, связанной с соратниками экс-начальника МОУ.

Политтехнолог подчеркнул: "Вот эти три причины, почему Федорова нужно было исключить из бюджетного, жирного ведомства с колоссальным объемом расходов и средств — Министерства обороны".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде предупредили о кровавых последствиях решений.