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Зеленская "засветила" новую рубашку: стоимость обновки Первой леди удивила

Блогер Harley Quinn рассказала о стоимости рубашки, которую засветила Первая леди Зеленская

20 июля 2026, 17:02
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Кречмаровская Наталия

Семья президента Украины Владимира Зеленского привлекает внимание не только заявлениями, но и стилем жизни. Украинцев интересует все — от политического или социального вектора до одежды. Стоит вспомнить напряженную встречу Зеленского и Трампа в начале каденции президента США, во время которой бросали возмутительные фразы о костюме главы Украины.

Зеленская "засветила" новую рубашку: стоимость обновки Первой леди удивила

Елена Зеленская. Фото из открытых источников

Обращает на себя внимание и гардероб Первой леди Елены Зеленской. Блогер Harley Quinn, кто пристально следит за обновками гардероба политиков, депутатов и топ-чиновников разных уровней, рассказала, сколько стоит рубашка, в которой появилась Елена Зеленская.

"Первая леди Елена Зеленская продолжает радовать обновками и отсутствием "Гуни". На ней — рубашка бренда AMG. На официальном сайте такая стоит 480 евро", — рассказала блогер.

Зеленская ”засветила” новую рубашку: стоимость обновки Первой леди удивила - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что блогер рассказала, сколько стоят серьги, которые "засветила" Первая леди.

"Елена Зеленская открыла для нас новый бренд. Теперь она носит не петушки, а серьги-курочки от COURABIÉ. Цена — 15 400 гривен. "Гуня" уже не в почете", — отметила блогер.

Ранее российская пропаганда распространяла очередной фейк о Первой леди Елене Зеленской. В сети интернет пропагандисты распространяли информацию, якобы "Елена Зеленская сбежала из Украины из 66 млн евро наличными, драгоценностями и золотом из-за риска ареста со стороны НАБУ". Такую информацию распространяют пророссийские каналы со ссылкой на анонимный "источник в британском посольстве" в Киеве. В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что на самом деле эта информация полностью выдумана. Отмечали, что ни одно украинское или западное авторитетное медиа не подтверждало такие данные.



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Источник: https://t.me/harley_with_love/6321
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