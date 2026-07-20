Зеленская "засветила" новую рубашку: стоимость обновки Первой леди удивила

Семья президента Украины Владимира Зеленского привлекает внимание не только заявлениями, но и стилем жизни. Украинцев интересует все — от политического или социального вектора до одежды. Стоит вспомнить напряженную встречу Зеленского и Трампа в начале каденции президента США, во время которой бросали возмутительные фразы о костюме главы Украины.

Елена Зеленская. Фото из открытых источников

Обращает на себя внимание и гардероб Первой леди Елены Зеленской. Блогер Harley Quinn, кто пристально следит за обновками гардероба политиков, депутатов и топ-чиновников разных уровней, рассказала, сколько стоит рубашка, в которой появилась Елена Зеленская.

"Первая леди Елена Зеленская продолжает радовать обновками и отсутствием "Гуни". На ней — рубашка бренда AMG. На официальном сайте такая стоит 480 евро", — рассказала блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что блогер рассказала, сколько стоят серьги, которые "засветила" Первая леди.

"Елена Зеленская открыла для нас новый бренд. Теперь она носит не петушки, а серьги-курочки от COURABIÉ. Цена — 15 400 гривен. "Гуня" уже не в почете", — отметила блогер.

Ранее российская пропаганда распространяла очередной фейк о Первой леди Елене Зеленской. В сети интернет пропагандисты распространяли информацию, якобы "Елена Зеленская сбежала из Украины из 66 млн евро наличными, драгоценностями и золотом из-за риска ареста со стороны НАБУ". Такую информацию распространяют пророссийские каналы со ссылкой на анонимный "источник в британском посольстве" в Киеве. В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что на самом деле эта информация полностью выдумана. Отмечали, что ни одно украинское или западное авторитетное медиа не подтверждало такие данные.