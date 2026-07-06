Зеленська “засвітила” нові сережки: який бренд обрала Перша леді

Перша леді Олена Зеленська завжди в полі зору, як політиків, так і пересічних громадян. Образи дружини президента України Володимира Зеленського привертають особливу увагу.

Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за новинками гардероба українських посадовців усіх рівнів, політиків, медійних осіб, розповіла, скільки коштують сережки, які “засвітила” Перша леді.

"Олена Зеленська відкрила для нас новий бренд. Тепер вона носить не півники, а сережки-курочки від COURABIÉ. Ціна – 15 400 гривень. “Гуня” вже не в пошані”, — зазначила блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Олена Зеленська приїхала до США у сережках від Guzema. Вартість — 119 800 грн.

Зазначимо, що російська пропаганда поширює черговий фейк про Першу леді Олену Зеленську. В мережі інтернет пропагандисти поширюють інформацію, нібито “Олена Зеленська втекла з України з 66 млн євро готівки, коштовностями та золотом через ризик арешту з боку НАБУ”. Таку інформацію поширюють проросійські канали з посиланням на анонімне “джерело в британському посольстві” в Києві.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що насправді ця інформація є повністю вигаданою, заявили фактчекери зі StopFake. Зазначили, що жодне українське чи західне авторитетне медіа не підтверджувало таких даних. Єдиним джерелом є російські та анонімні акаунти, які регулярно поширюють дезінформацію. Повідомлення, як зазначили в ЦПД, вперше з’явилося 17 травня на проросійському профілі в X, який позиціонує себе як “пародійний” і відкрито іронізує над фактчекінгом.



