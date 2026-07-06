Зеленська “засвітила” нові сережки: який бренд обрала Перша леді

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Кречмаровская Наталия
Перша леді Олена Зеленська завжди в полі зору, як політиків, так і пересічних громадян. Образи дружини президента України Володимира Зеленського привертають особливу увагу.
Олена Зеленська. Фото з відкритих джерел
Блогерка Harley Quinn, хто пильно слідкує за новинками гардероба українських посадовців усіх рівнів, політиків, медійних осіб, розповіла, скільки коштують сережки, які “засвітила” Перша леді.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Олена Зеленська приїхала до США у сережках від Guzema. Вартість — 119 800 грн.
Зазначимо, що російська пропаганда поширює черговий фейк про Першу леді Олену Зеленську. В мережі інтернет пропагандисти поширюють інформацію, нібито “Олена Зеленська втекла з України з 66 млн євро готівки, коштовностями та золотом через ризик арешту з боку НАБУ”. Таку інформацію поширюють проросійські канали з посиланням на анонімне “джерело в британському посольстві” в Києві.
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що насправді ця інформація є повністю вигаданою, заявили фактчекери зі StopFake. Зазначили, що жодне українське чи західне авторитетне медіа не підтверджувало таких даних. Єдиним джерелом є російські та анонімні акаунти, які регулярно поширюють дезінформацію. Повідомлення, як зазначили в ЦПД, вперше з’явилося 17 травня на проросійському профілі в X, який позиціонує себе як “пародійний” і відкрито іронізує над фактчекінгом.