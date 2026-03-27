Нардеп Тищенко засвітив брендову куртку: вражає навіть акційна вартість

Гардероб народних депутатів привертає особливо пильну увагу. Адже з одного боку — в Україні п’ятий рік триває війна, підвищують тарифи та податки на продаж вживаних речей. З іншого — народні депутати підвищують собі виплати і розповідають що заробітної плати недостатньо. Тож скільки витрачають на одяг народні обранці.

Блогерка Harley Quinn розповіла, скільки коштує нова куртка народного депутата Миколи Тищенка.

“Наш Микола Тищенко та його нова курточка від бренду Herno. Вартість — 1072 долари по акції”, — написала блогерка.

Зазначимо, що 27 березня під час години запитань до уряду народний депутат Олексій Гончаренко поспілкувався з Тищенком.

“Тищенко поділився звідки новий одяг. Каже, брендів немає. Вони закінчились ще до війни”, — написав Гончаренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що блогерка Harley Quinn, яка пильно слідкує за новими придбаннями топпосадовців, медійних осіб, розповіла, скільки коштує сумка народної депутатки Олени Шуляк.

“Колишня голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вигуляла нову сумочку. Італійська марка Angnona. Ціна — 1 380 євро. Без нових Van Cleef не рахується”, — написала блогерка.

Також повідомлялося, що минулого року в Україні “відкрився” сезон шуб, пише блогерка Harley Quinn.

“Олена Шуляк вирішила не випадати з модного порядку денного і купила собі Max Mara за 1389 євро”, — повідомила блогерка.

Минулого року, за її словами, на вулиці Києва, як і всіх столиць світу, повертається мода на хутряні шуби — як символ “тихої розкоші” (quiet luxury) протиставленого мінімалізму stealth wealth. Цього року, за її словами, особливий попит на соболя, рись та фарбованих куниць.



