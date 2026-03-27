logo_ukra

BTC/USD

66095

ETH/USD

1989.92

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Нардеп Тищенко засвітив брендову куртку: вражає навіть акційна вартість
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардеп Тищенко засвітив брендову куртку: вражає навіть акційна вартість

Вартість брендової куртки, яку засвітив народний депутат Тищенко

27 березня 2026, 13:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Гардероб народних депутатів привертає особливо пильну увагу. Адже з одного боку — в Україні п’ятий рік триває війна, підвищують тарифи та податки на продаж вживаних речей. З іншого — народні депутати підвищують собі виплати і розповідають що заробітної плати недостатньо. Тож скільки витрачають на одяг народні обранці.

Нардеп Тищенко засвітив брендову куртку: вражає навіть акційна вартість

Микола Тищенко. Фото з відкритих джерел

Блогерка Harley Quinn розповіла, скільки коштує нова куртка народного депутата Миколи Тищенка. 

“Наш Микола Тищенко та його нова курточка від бренду Herno. Вартість — 1072 долари по акції”, — написала блогерка.

Нардеп Тищенко засвітив брендову куртку: вражає навіть акційна вартість - фото 2

Зазначимо, що 27 березня під час години запитань до уряду народний депутат Олексій Гончаренко поспілкувався з Тищенком. 

“Тищенко поділився звідки новий одяг. Каже, брендів немає. Вони закінчились ще до війни”, — написав Гончаренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що блогерка Harley Quinn, яка пильно слідкує за новими придбаннями топпосадовців, медійних осіб, розповіла, скільки коштує сумка народної депутатки Олени Шуляк.

“Колишня голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вигуляла нову сумочку. Італійська марка Angnona. Ціна — 1 380 євро. Без нових Van Cleef не рахується”, — написала блогерка.

Також повідомлялося, що минулого року в Україні “відкрився” сезон шуб, пише блогерка Harley Quinn. 

“Олена Шуляк вирішила не випадати з модного порядку денного і купила собі Max Mara за 1389 євро”, — повідомила блогерка. 

Минулого року, за її словами, на вулиці Києва, як і всіх столиць світу, повертається мода на хутряні шуби — як символ “тихої розкоші” (quiet luxury) протиставленого мінімалізму stealth wealth. Цього року, за її словами, особливий попит на соболя, рись та фарбованих куниць.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/harley_with_love/5459
Теги:

Новини

Всі новини