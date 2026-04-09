Заместитель руководителя Офиса президента "засветила" новый пиджак: какой бренд выбрала Ирина Мудрая

Обновки украинских политиков, чиновников, медийных лиц привлекают особое внимание. В Офисе президента Украины выбирают украинские бренды, однако стоимость немалая. Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая "засветила" пиджак, стоимостью более тысячи евро.

О стоимости обновки написала блогер Harley Quinn, которая пристально следит за стоимостью гардероба украинских политиков и медийных лиц.

"Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра решила показать, что она еще не сошла с модной дистанции и купила новый пиджак за 1 250 евро. На ней украинский бренд DI STAVNITSER. Но у меня все равно претензия. Где Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, наконец? Мы теперь эти бренды игнорируем?", — сиронизировала блогер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько стоит новая куртка народного депутата Николая Тищенко.

"Наш Николай Тищенко и его новая курточка от бренда Herno. Стоимость – 1072 доллара по акции", — написала блогер.

Отметим, что 27 марта во время часа вопросов правительству народный депутат Алексей Гончаренко пообщался с Тищенко.

"Тищенко поделился откуда новая одежда. Говорит, брендов нет. Они закончились еще до войны", — написал Гончаренко.

Ранее портал рассказывал, сколько стоит сумка народного депутата Елены Шуляк.

"Бывшая глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк выгуляла новую сумочку. Итальянская марка Angnona. Цена — 1 380 евро. Без новых Van Cleef не считается", — написала блогер.

Также блогер интересовалась стоимостью сережек Первой леди Елены Зеленской, в которых она посетила США.



