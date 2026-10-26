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Заставу Юлії Тимошенко зменшили у 125 разів: яка нова сума

ВАКС зменшив заставу Юлії Тимошенко з 33,28 млн до 266 240 гривень. Чому захист просив змінити суму та в чому підозрюють лідерку "Батьківщини".

26 жовтня 2026, 20:05
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Slava Kot

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зменшив заставу для лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко зі 33,28 млн гривень до 266 240 гривень. Відповідне рішення ухвалив суддя Олег Ткаченко, частково задовольнивши клопотання сторони захисту. Гроші, внесені як застава, мають повернути заставодавцям.

Заставу Юлії Тимошенко зменшили у 125 разів: яка нова сума

Юлія Тимошенко. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє "Українська правда", Тимошенко сама попросила суд зменшити суму застави.

"Я дійсно прошу суд змінити застосований до мене запобіжний захід у вигляді застави шляхом зменшення її розміру з 33 мільйонів 280 тисяч гривень до 266 тисяч 240 гривень", — заявила політикиня під час засідання.

Адвокати пояснили своє клопотання тим, що Тимошенко належним чином виконувала покладені на неї процесуальні обов’язки, а ризики, на які посилався суд під час обрання запобіжного заходу, з часом зменшилися. Крім того, за словами захисту, кошти потрібні заставодавцям для лікування та відновлення житла.

Прокурор заперечував проти такого істотного зменшення застави. Однак суд частково задовольнив прохання захисту та зменшив заставу Тимошенко в 125 разів. Ухвала судді не підлягає оскарженню.

У чому підозрюють Юлію Тимошенко

14 січня Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру керівниці однієї з парламентських фракцій у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам за голосування за певні законопроєкти. Нардеп Олексій Гончаренко заявив, що йдеться про Юлію Тимошенко.

Сама політикиня після обшуків в офісі "Батьківщини" назвала дії НАБУ та САП політичним тиском і заявила, що слідчі не виявили доказів правопорушень.

16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід: зобов’язав її здати закордонний паспорт, обмежив виїзд за межі Київської області та спілкування з певним колом народних депутатів, а також визначив заставу в розмірі понад 33 млн гривень. 23 січня за політикиню внесли всю суму. У квітні суд дозволив їй виїхати до Хорватії для участі в міжнародному заході.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Юлія Тимошенко здивувала новою зачіскою.



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