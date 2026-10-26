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Залог Юлии Тимошенко уменьшили в 125 раз: какая новая сумма

ВАКС снизил залог Юлии Тимошенко с 33,28 млн до 266 240 гривен. Почему защита просил изменить сумму и в чем подозревают лидера "Батькивщины".

26 октября 2026, 20:05
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Slava Kot

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снизил залог для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 33,28 млн гривен до 266 240 гривен. Соответствующее решение принял судья Олег Ткаченко, отчасти удовлетворив ходатайство стороны защиты. Деньги, внесенные в качестве залога, должны вернуть залогодателям.

Залог Юлии Тимошенко уменьшили в 125 раз: какая новая сумма

Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников

Как сообщает "Украинская правда", Тимошенко сама попросила суд снизить сумму залога.

"Я действительно прошу суд изменить примененную ко мне меру пресечения в виде залога путем уменьшения ее размера с 33 миллионов 280 тысяч гривен до 266 тысяч 240 гривен", — заявила политика во время заседания.

Адвокаты объяснили свое ходатайство тем, что Тимошенко должным образом выполняла возложенные на нее процессуальные обязанности, а риски, на которые ссылался суд во время избрания меры пресечения, со временем уменьшились. Кроме того, по словам защиты, средства необходимы залогодателям для лечения и восстановления жилья.

Прокурор возражал против столь существенного уменьшения залога. Однако суд частично удовлетворил просьбу защиты и снизил залог Тимошенко в 125 раз. Постановление судьи не подлежит обжалованию.

В чем подозревают Юлию Тимошенко

14 января Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении руководительницы одной из парламентских фракций в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам за голосование за определенные законопроекты. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что речь идет о Юлии Тимошенко.

Сама политика после обысков в офисе "Батькивщины" назвала действия НАБУ и САП политическим давлением и заявила, что следователи не обнаружили доказательств правонарушений.

16 января ВАКС избрал Тимошенко меру пресечения: обязал ее сдать загранпаспорт, ограничил выезд за пределы Киевской области и общение с определенным кругом народных депутатов, а также определил залог в размере более 33 млн гривен. 23 января за политику внесли всю сумму. В апреле суд разрешил ей выехать в Хорватию для участия в международном мероприятии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлия Тимошенко удивила новой прической.



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