Залог Юлии Тимошенко уменьшили в 125 раз: какая новая сумма

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снизил залог для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 33,28 млн гривен до 266 240 гривен. Соответствующее решение принял судья Олег Ткаченко, отчасти удовлетворив ходатайство стороны защиты. Деньги, внесенные в качестве залога, должны вернуть залогодателям.

Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников

Как сообщает "Украинская правда", Тимошенко сама попросила суд снизить сумму залога.

"Я действительно прошу суд изменить примененную ко мне меру пресечения в виде залога путем уменьшения ее размера с 33 миллионов 280 тысяч гривен до 266 тысяч 240 гривен", — заявила политика во время заседания.

Адвокаты объяснили свое ходатайство тем, что Тимошенко должным образом выполняла возложенные на нее процессуальные обязанности, а риски, на которые ссылался суд во время избрания меры пресечения, со временем уменьшились. Кроме того, по словам защиты, средства необходимы залогодателям для лечения и восстановления жилья.

Прокурор возражал против столь существенного уменьшения залога. Однако суд частично удовлетворил просьбу защиты и снизил залог Тимошенко в 125 раз. Постановление судьи не подлежит обжалованию.

В чем подозревают Юлию Тимошенко

14 января Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении руководительницы одной из парламентских фракций в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам за голосование за определенные законопроекты. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что речь идет о Юлии Тимошенко.

Сама политика после обысков в офисе "Батькивщины" назвала действия НАБУ и САП политическим давлением и заявила, что следователи не обнаружили доказательств правонарушений.

16 января ВАКС избрал Тимошенко меру пресечения: обязал ее сдать загранпаспорт, ограничил выезд за пределы Киевской области и общение с определенным кругом народных депутатов, а также определил залог в размере более 33 млн гривен. 23 января за политику внесли всю сумму. В апреле суд разрешил ей выехать в Хорватию для участия в международном мероприятии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Юлия Тимошенко удивила новой прической.