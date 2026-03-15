Без коси: Юлія Тимошенко здивувала новою зачіскою (ФОТО)

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко знову привернула увагу публіки зміною іміджу. Під час пленарного засідання Верховної Ради України 11 березня політикиня з’явилася без своєї традиційної коси. Замість неї депутатка обрала високу зачіску у стилі "бабетта".

Юлія Тимошенко. Фото з відкритих джерел

65-річна Юлія Тимошенко прийшла до парламенту у чорному костюмі зі спідницею міді та високих чоботах на підборах. Волосся вона зібрала у щільний пучок, що нагадує ретро-зачіску, популярну у 1960-х роках. Саме цей образ одразу викликав активні обговорення у соціальних мережах, адже протягом багатьох років політичним символом Тимошенко залишалася знаменита "коса-корона".

Юлія Тимошенко з новою зачіскою

Юлія Тимошенко без коси

Юлія Тимошенко з зачіскою "бабетта"

Це не перший випадок, коли політикиня відходить від звичного стилю. Подібну зачіску вона вже демонструвала у 2014 році. Нову зачіску Тимошенко в мережі порівнювали з образом героїні фільму "Бабетта йде на війну", де головну роль виконала французька акторка Бріжит Бардо. Схожий варіант "бабетти" Тимошенко також обирала і в 2025 році.

Попри експерименти з зачісками, фірмова коса залишається одним із найвідоміших елементів її політичного іміджу. За роки кар’єри Тимошенко іноді з’являлася на публіці з розпущеним волоссям або зібраним у хвіст, однак саме класична "коса-корона" стала впізнаваним символом політикині.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тимошенко може повністю запишитися без майна. Стало відомо про рішення суду.

Також "Коментарі" писали, що стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко.