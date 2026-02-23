Залужний зробив заяву щодо участі у виборах в Україні: що сказав

Рубрики
Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що не розглядає можливість участі у виборах під час війни. За його словами, нинішні обставини агресії РФ не дають підстав навіть думати про політичні амбіції.
Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел
Валерій Залужний виступив в Chatham House у Лондоні, де прокоментував питання виборів в Україні та своєї можливої участі в них.
Дипломат підкреслив, що ключовим фактором залишається війна та режим воєнного стану, який триватиме до завершення бойових дій і подальшої відбудови країни.
Крім того, Залужний додав, що обговорення внутрішньої політики України на міжнародному рівні є "дуже поганим сигналом" і має бути табу. На його переконання, публічні дискусії про вибори під час війни можуть провокувати розбрат у суспільстві.
Раніше в інтерв’ю AP Залужний повідомив, що відмовився від послуг американського політичного консультанта, який звертався до нього навесні 2025 року.
