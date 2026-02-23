Залужний зробив заяву щодо участі у виборах в Україні: що сказав

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що не розглядає можливість участі у виборах під час війни. За його словами, нинішні обставини агресії РФ не дають підстав навіть думати про політичні амбіції.

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Валерій Залужний виступив в Chatham House у Лондоні, де прокоментував питання виборів в Україні та своєї можливої участі в них.

"Станом на сьогоднішній день нічого не дає мені ніякої можливості навіть думати про це. Тому що ситуація, на жаль, складається саме так, як складається", — сказав Залужний.

Дипломат підкреслив, що ключовим фактором залишається війна та режим воєнного стану, який триватиме до завершення бойових дій і подальшої відбудови країни.

"Закінчується війна, закінчується воєнний стан в Україні – хочу звернути увагу, починайте у своїх країнах думати над тим, що таке воєнний стан, дуже цікавий стан, дуже туристичний, а він, до речі, закінчиться лише тоді, коли закінчиться відбудова країни — тоді і будемо про це говорити", — відповів Залужний щодо своєї участі у виборах в Україні.

Крім того, Залужний додав, що обговорення внутрішньої політики України на міжнародному рівні є "дуже поганим сигналом" і має бути табу. На його переконання, публічні дискусії про вибори під час війни можуть провокувати розбрат у суспільстві.

Раніше в інтерв’ю AP Залужний повідомив, що відмовився від послуг американського політичного консультанта, який звертався до нього навесні 2025 року.

